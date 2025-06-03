РФ впервые ударила ракетой Кинжал по Николаевщине - Виталий Ким рассказал о последствиях атаки

Истребитель РФ с Кинжалом. Фото иллюстративное: 24 канал

Сегодня, 3 июня, впервые с начала полномасштабной войны россияне атаковали Николаевскую область "Кинжалом". К счастью, серьезных повреждений, жертв и пострадавших в результате удара нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE.

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Удар Кинжалом

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар российским "Кинжалом" пришелся по недействующей припортовой инфраструктуре в пригороде. Существенных повреждений или жертв в результате атаки нет, поскольку вражеская ракета попала в землю.

"Что они там искали — неизвестно. Нет понимания, почему атаковали портовую инфраструктуру, которая уже три года не работает. И там нет ни людей, ни инфраструктуры, которая там активно работает или обеспечивает силы обороны",— сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Виталий Ким также предположил, что российская гиперзвуковая ракета могла быть сбита с курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, недавно мы писали о последствиях дроновой атаки на Одессу. А также о том, как пограничники сбивали ночью российские БпЛА над нашим городом.