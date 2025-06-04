Последствия дроновой атаки РФ на одессу 4 июня

Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью Россия осуществила массированную атаку на Одессу, применив более 20 ударных беспилотников. В результате прилетов есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал один человек.

Об этом сообщает глава одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

12 дронов РФ из 20 удалось уничтожить средствами ПВО, однако без попаданий не обошлось. В результате прилетов есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, гаражей, складских помещений и СТО. Один человек получил ранение ноги, медики оказали всю необходимую помощь. Еще девять человек обратились к психологам. В городе было зафиксировано несколько пожаров, однако они были оперативно ликвидированы.

Пожар в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденные здания. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Перечень разрушений и повреждений пока только устанавливается. Правоохранители документируют все последствия атаки РФ.

Фиксация последствий. Фото: Одесская областная прокуратура

Военные преступления Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали об ударе по Николаевщине Кинжалом. А также о последствиях дроновой атаки на Одессу 3 июня.