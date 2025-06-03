Працівник ТЦК в Одесі брав хабарі від ухилянтів — його затримано

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки публічно засудило факт корупційного злочину, викритого в одному з районних підрозділів. Правоохоронці затримали військовослужбовця, який, за версією слідства, вимагав хабар за незаконне оформлення бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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Деталі справи

За попередніми даними, затриманий обіцяв особі допомогти уникнути мобілізації в обмін на неправомірну вигоду. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

У самому обласному ТЦК та СП рішуче засудили дії затриманого. Там наголошують, що подібні випадки кидають тінь на усіх військовослужбовців, які сумлінно виконують свій обов’язок у складний для країни час.

"Корупційні дії окремих осіб завдають шкоди не лише державним інституціям, а й підривають довіру суспільства до всієї системи військового обліку та мобілізації. Це особливо неприпустимо під час повномасштабної війни, коли кожен мобілізаційний захід має вирішальне значення для обороноздатності країни", — йдеться в офіційній заяві.

У ТЦК також підкреслили, що кожен факт порушення закону буде мати відповідну правову оцінку. Центр запевнив у повному сприянні правоохоронним органам і наголосив, що у лавах Збройних Сил України немає місця тим, хто зраджує присязі та ганьбить військову форму.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям, які служать у Дубенському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, їх підозрюють у тому, що вони примусово мобілізували чоловіка, який перебував на військовому обліку.

У Черкаській області викрито незаконну схему, організовану в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП. Посадові особи спільно з посередником налагодили механізм оформлення фіктивної "броні" для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. За грошову винагороду посередник підшукував охочих отримати відтермінування від призову та допомагав оформити відповідні документи.