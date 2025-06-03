Працівник ТЦК в Одесі брав хабарі від ухилянтів — його затримано
Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки публічно засудило факт корупційного злочину, викритого в одному з районних підрозділів. Правоохоронці затримали військовослужбовця, який, за версією слідства, вимагав хабар за незаконне оформлення бронювання від мобілізації.
Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.
Деталі справи
За попередніми даними, затриманий обіцяв особі допомогти уникнути мобілізації в обмін на неправомірну вигоду. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.
У самому обласному ТЦК та СП рішуче засудили дії затриманого. Там наголошують, що подібні випадки кидають тінь на усіх військовослужбовців, які сумлінно виконують свій обов’язок у складний для країни час.
"Корупційні дії окремих осіб завдають шкоди не лише державним інституціям, а й підривають довіру суспільства до всієї системи військового обліку та мобілізації. Це особливо неприпустимо під час повномасштабної війни, коли кожен мобілізаційний захід має вирішальне значення для обороноздатності країни", — йдеться в офіційній заяві.
У ТЦК також підкреслили, що кожен факт порушення закону буде мати відповідну правову оцінку. Центр запевнив у повному сприянні правоохоронним органам і наголосив, що у лавах Збройних Сил України немає місця тим, хто зраджує присязі та ганьбить військову форму.
Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям, які служать у Дубенському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, їх підозрюють у тому, що вони примусово мобілізували чоловіка, який перебував на військовому обліку.
У Черкаській області викрито незаконну схему, організовану в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП. Посадові особи спільно з посередником налагодили механізм оформлення фіктивної "броні" для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. За грошову винагороду посередник підшукував охочих отримати відтермінування від призову та допомагав оформити відповідні документи.
Читайте Новини.LIVE!