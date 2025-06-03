Работник ТЦК в Одессе брал взятки от уклонистов — он задержан

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки публично осудило факт коррупционного преступления, разоблаченного в одном из районных подразделений. Правоохранители задержали военнослужащего, который, по версии следствия, требовал взятку за незаконное оформление бронирования от мобилизации.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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По предварительным данным, задержанный обещал лицу помочь избежать мобилизации в обмен на неправомерную выгоду. Ему уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

В самом областном ТЦК и СП решительно осудили действия задержанного. Там отмечают, что подобные случаи бросают тень на всех военнослужащих, которые добросовестно выполняют свой долг в сложное для страны время.

"Коррупционные действия отдельных лиц наносят ущерб не только государственным институтам, но и подрывают доверие общества ко всей системе воинского учета и мобилизации. Это особенно недопустимо во время полномасштабной войны, когда каждое мобилизационное мероприятие имеет решающее значение для обороноспособности страны", — говорится в официальном заявлении.

В ТЦК также подчеркнули, что каждый факт нарушения закона будет иметь соответствующую правовую оценку. Центр заверил в полном содействии правоохранительным органам и подчеркнул, что в рядах Вооруженных Сил Украины нет места тем, кто изменяет присяге и позорит военную форму.

Напомним, что работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении офицеру и двум военнослужащим, которые служат в Дубенском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, их подозревают в том, что они принудительно мобилизовали мужчину, который находился на воинском учете.

В Черкасской области разоблачена незаконная схема, организованная в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП. Должностные лица совместно с посредником наладили механизм оформления фиктивной "брони" для лиц, которые стремились избежать мобилизации. За денежное вознаграждение посредник подыскивал желающих получить отсрочку от призыва и помогал оформить соответствующие документы.