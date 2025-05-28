Акція із хвилиною мовчання в Одесі біля Привозу

Одесити пам'ятають героїв — хвилина мовчання біля Привозу
В Одесі на перетині вулиць Пантелеймонівська та Європейська відбулася акція "Вшануй.9:00". Її учасники в черговий раз нагадали містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від агресії РФ.
Про це повідомили організатори акції.
Акція пам'яті
Російська агресія продовжує щодня забирати життя українців. Захисники стоять на кордонах, захищаючи нас з вами. Щоб нагадати одеситам якою ціною сьогодні ми вони можуть жити і працювати в рідному місті активісти провели акцію біля знаменитого Привозу.
Загиблі військові
Учасники акції традиціно згадували захисників з Одещини, які загинули, воюючи за незалежність. Зокрема й рідних активістів, які ніколи не повернуться з фронту. Також вшанували пам'ять службовця Сергія "Пуха" Апухтіна.
Дорогу було перекрито
Люди з плакатами в руках вийшли на перехрестя, щоб кожен зупинився і задумався, згадав своїх рідних, близьких, знайомих — тих, хто зараз на фронті і тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Одесити приєднувалися до хвилини мовчання та підтримували цю акцію.
Хвилина мовчання
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію на честь нового дня в історії Одеси. А також про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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