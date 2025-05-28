Акція із хвилиною мовчання в Одесі біля Привозу

Акція в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

В Одесі на перетині вулиць Пантелеймонівська та Європейська відбулася акція "Вшануй.9:00". Її учасники в черговий раз нагадали містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від агресії РФ.

Про це повідомили організатори акції.

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Акція пам'яті

Російська агресія продовжує щодня забирати життя українців. Захисники стоять на кордонах, захищаючи нас з вами. Щоб нагадати одеситам якою ціною сьогодні ми вони можуть жити і працювати в рідному місті активісти провели акцію біля знаменитого Привозу.

Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

Біля дороги під час хвилини мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Зупинись. 9:00. Фото: Наталія Михайленко

Загиблі військові

Учасники акції традиціно згадували захисників з Одещини, які загинули, воюючи за незалежність. Зокрема й рідних активістів, які ніколи не повернуться з фронту. Також вшанували пам'ять службовця Сергія "Пуха" Апухтіна.

Перекриття дороги активістами. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Активісти вшанували пам'ять. Фото: Наталія Михайленко

Дорогу було перекрито

Люди з плакатами в руках вийшли на перехрестя, щоб кожен зупинився і задумався, згадав своїх рідних, близьких, знайомих — тих, хто зараз на фронті і тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Одесити приєднувалися до хвилини мовчання та підтримували цю акцію.

На дорозі з поліцією. Фото: Наталія Михайленко

Перекриття дороги. Фото: Наталія Михайленко

Акція на дорозі. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію на честь нового дня в історії Одеси. А також про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста.