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Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

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Дата публикации 27 мая 2025 22:33
Украинский язык в Одессе - как избежать конфликтов в языковом вопросе
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Вопрос языка до сих пор остается чувствительным для многих украинцев. Особенно это заметно в городах с многоязычной историей  таких, как Одесса. Здесь русский долгое время был бытовым языком, и даже после начала полномасштабной войны многие люди не отказались от него. В то же время общественная атмосфера меняется, и с каждым годом все больше украинцев выбирают государственный язык как язык общения.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, сталкивались ли они с языковыми конфликтами, и как, по их мнению, это напряжение можно преодолеть.

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Языковой вопрос в Одессе

Для многих языковой вопрос  это не о конфликте, а о потребности в единстве. Особенно такого мнения придерживаются люди, которые работают в сфере образования или коммуникаций. Они уверены, что сейчас главное  искать точки соприкосновения, а не разделять общество на языковые лагеря. Ведь в условиях войны, когда вся страна должна быть сплоченной, споры могут стать опасным инструментом раздора.

"Я бы сказала, что нет такой острой проблемы, в частности, в Одессе. Это мое впечатление. Я как преподаватель считаю, что необходимо доносить до людей, что нам сейчас нужно объединиться. И этот языковой вопрос разъединяет наш народ", говорит Ирина.

Одеситкка Ірина про мовне питання
Одесситка Ирина о языковом вопросе в городе. Фото: Новини.LIVE

Переход на украинский язык

Языковой вопрос не должен превращаться в форму принуждения. Часть одесситов убеждена, что свободный выбор это ключ к взаимопониманию. Люди говорят, что хоть и поддерживают украинский, но выбирают язык, который им комфортнее.

"Ни разу не было такого. Я считаю, что можно, потому что ни одного человека никто не может заставить, на каком языке ему лучше разговаривать. К примеру, я для себя лично всегда хотела говорить на украинском языке, и я это внедряю. Но мне комфортнее говорить на русском языке. И это глупости, которые непонятно почему люди придумывают. Я считаю, что у каждого должно быть свое мнение по этому поводу. И если действительно каждый будет его придерживаться, то тогда будет все по-другому", рассказала Анжела.

Місцева жителька Анжела про перехід на українську мову.
Местная жительница Анжела о переходе на украинский язык. Фото: Новини.LIVE

Надо быть добрее

Среди опрошенных немало и тех, кто ни разу не был участником таких конфликтов. Они признаются, что языковой вопрос для них не является насущным, а ответы на него ищут интуитивно. Часто это пожелание относиться к другим с уважением, быть добрее, избегать агрессии.

"Нет, я не сталкивалась. Видимо, можно избежать языковых проблем вообще. Просто, я не знаю как", отметила Светлана.

Одеситка Світлана про скандали
Одесситка Светлана о языковых спорах. Фото: Новини.LIVE

В то же время респонденты не всегда могут назвать четкие механизмы, как уменьшить языковое напряжение в обществе. Их опыт показывает, что бытовая толерантность существует, но без системной политики ее может быть недостаточно.

"Ну, наверное. Более внимательно относиться друг к другу. Дружелюбнее", заметила Елена.

Місцева жителька Олена про те як вирішити скандали
Местная жительница Елена о решении проблем. Фото: Новини.LIVE

В университете говорят на украинском

Но есть и примеры четких правил, которые внедряют учебные заведения. Для некоторых студентов и преподавателей украинский язык  это не только выбор, но и требование. Особенно в образовательных учреждениях, где политика в отношении языка четко артикулируется администрацией. В таких условиях нарушение языкового режима может иметь последствия.

"У меня в университете является обязательным разговаривать на украинском языке. Когда люди разговаривают на русском или суржике, это сначала идет выговор, а позже разговор с деканом",  отмечает Александра.

Одеситка Олександра про ситуацію в університеті
Одесситка Александра, о ситуации в университете. Фото: Новини.LIVE

Отношение к языковой политике остается разным: кто-то видит в ней путь к единству, другие  угрозу свободе. Но все сходятся в одном  вопрос требует деликатного подхода. Принуждение, агрессия или публичное осуждение не способны изменить языковое поведение так эффективно, как уважение, просвещение и личный пример.

Ранее мы писали о языковом скандале возле Красного Креста в Одессе. А также о случае в одесском супермаркете, когда кассирша отказалась обслуживать, услышав украинский язык.

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Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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