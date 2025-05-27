Украинский язык в Одессе - как избежать конфликтов в языковом вопросе

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Вопрос языка до сих пор остается чувствительным для многих украинцев. Особенно это заметно в городах с многоязычной историей — таких, как Одесса. Здесь русский долгое время был бытовым языком, и даже после начала полномасштабной войны многие люди не отказались от него. В то же время общественная атмосфера меняется, и с каждым годом все больше украинцев выбирают государственный язык как язык общения.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, сталкивались ли они с языковыми конфликтами, и как, по их мнению, это напряжение можно преодолеть.

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Языковой вопрос в Одессе

Для многих языковой вопрос — это не о конфликте, а о потребности в единстве. Особенно такого мнения придерживаются люди, которые работают в сфере образования или коммуникаций. Они уверены, что сейчас главное — искать точки соприкосновения, а не разделять общество на языковые лагеря. Ведь в условиях войны, когда вся страна должна быть сплоченной, споры могут стать опасным инструментом раздора.

"Я бы сказала, что нет такой острой проблемы, в частности, в Одессе. Это мое впечатление. Я как преподаватель считаю, что необходимо доносить до людей, что нам сейчас нужно объединиться. И этот языковой вопрос разъединяет наш народ", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина о языковом вопросе в городе. Фото: Новини.LIVE

Переход на украинский язык

Языковой вопрос не должен превращаться в форму принуждения. Часть одесситов убеждена, что свободный выбор — это ключ к взаимопониманию. Люди говорят, что хоть и поддерживают украинский, но выбирают язык, который им комфортнее.

"Ни разу не было такого. Я считаю, что можно, потому что ни одного человека никто не может заставить, на каком языке ему лучше разговаривать. К примеру, я для себя лично всегда хотела говорить на украинском языке, и я это внедряю. Но мне комфортнее говорить на русском языке. И это глупости, которые непонятно почему люди придумывают. Я считаю, что у каждого должно быть свое мнение по этому поводу. И если действительно каждый будет его придерживаться, то тогда будет все по-другому", — рассказала Анжела.

Местная жительница Анжела о переходе на украинский язык. Фото: Новини.LIVE

Надо быть добрее

Среди опрошенных немало и тех, кто ни разу не был участником таких конфликтов. Они признаются, что языковой вопрос для них не является насущным, а ответы на него ищут интуитивно. Часто это — пожелание относиться к другим с уважением, быть добрее, избегать агрессии.

"Нет, я не сталкивалась. Видимо, можно избежать языковых проблем вообще. Просто, я не знаю как", — отметила Светлана.

Одесситка Светлана о языковых спорах. Фото: Новини.LIVE

В то же время респонденты не всегда могут назвать четкие механизмы, как уменьшить языковое напряжение в обществе. Их опыт показывает, что бытовая толерантность существует, но без системной политики ее может быть недостаточно.

"Ну, наверное. Более внимательно относиться друг к другу. Дружелюбнее", — заметила Елена.

Местная жительница Елена о решении проблем. Фото: Новини.LIVE

В университете говорят на украинском

Но есть и примеры четких правил, которые внедряют учебные заведения. Для некоторых студентов и преподавателей украинский язык — это не только выбор, но и требование. Особенно в образовательных учреждениях, где политика в отношении языка четко артикулируется администрацией. В таких условиях нарушение языкового режима может иметь последствия.

"У меня в университете является обязательным разговаривать на украинском языке. Когда люди разговаривают на русском или суржике, это сначала идет выговор, а позже разговор с деканом", — отмечает Александра.

Одесситка Александра, о ситуации в университете. Фото: Новини.LIVE

Отношение к языковой политике остается разным: кто-то видит в ней путь к единству, другие — угрозу свободе. Но все сходятся в одном — вопрос требует деликатного подхода. Принуждение, агрессия или публичное осуждение не способны изменить языковое поведение так эффективно, как уважение, просвещение и личный пример.

Ранее мы писали о языковом скандале возле Красного Креста в Одессе. А также о случае в одесском супермаркете, когда кассирша отказалась обслуживать, услышав украинский язык.