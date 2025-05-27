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Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

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Дата публікації: 27 травня 2025 22:33
Українська мова в Одесі - як уникнути конфліктів у мовному питанні
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Питання мови досі залишається чутливим для багатьох українців. Особливо це помітно в містах із багатомовною історією  таких, як Одеса. Тут російська тривалий час була побутовою мовою, і навіть після початку повномасштабної війни багато людей не відмовилися від неї. Водночас суспільна атмосфера змінюється, і з кожним роком усе більше українців обирають державну мову як мову спілкування. 

Журналісти Новини.LIVE запитали у жителів Одеси, чи стикалися вони з мовними конфліктами, і як, на їхню думку, цю напругу можна подолати.

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Мовне питання в Одесі

Для багатьох мовне питання це не про конфлікт, а про потребу в єдності. Особливо такої думки дотримуються люди, які працюють у сфері освіти чи комунікацій. Вони впевнені, що зараз головне  шукати точки дотику, а не розділяти суспільство на мовні табори. Адже в умовах війни, коли вся країна має бути згуртованою, суперечки можуть стати небезпечним інструментом розбрату.

"Я б сказала, що немає такої гострої проблеми, зокрема в Одесі. Це моє вражання. Я як викладач вважаю, що необхідно доносити до людей, що нам зараз потрібно з'єднатися. І це мовне питання роз'єднує наш народ", каже Ірина.

Одеситкка Ірина про мовне питання
Одеситка Ірина про мовне питання в місті. Фото: Новини.LIVE

Перехід на українську мову

Мовне питання не має перетворюватися на форму примусу. Частина одеситів переконана, що вільний вибір  це ключ до порозуміння. Люди кажуть, що хоч і підтримують українську, але обирають мову, яка їм комфортніша. 

"Жодного разу не було такого. Я вважаю, що можна, тому що жодну людину ніхто не може примусити, якою мовою їй краще розмовляти. До прикладу, я для себе особисто завжди хотіла говорити українською мовою, і я це впроваджую. Але мені комфортніше говорити російською. І це дурості, які незрозуміло чому люди придумують. Я вважаю, що у кожного має бути своя думка з цього приводу. І якщо дійсно кожен буде її дотримуватися, то тоді буде все по-іншому", розповіла Анжела.

Місцева жителька Анжела про перехід на українську мову.
Місцева жителька Анжела про перехід на українську мову. Фото: Новини.LIVE

Треба бути добрішими

Серед опитаних чимало й тих, хто жодного разу не був учасником таких конфліктів. Вони зізнаються, що мовне питання для них не є нагальним, а відповіді на нього шукають інтуїтивно. Часто це побажання ставитися до інших з повагою, бути добрішими, уникати агресії. 

"Ні, я не стикалася. Мабуть, можна уникнути мовних проблем взагалі. Просто,я не знаю як", зазначила Світлана.

Одеситка Світлана про скандали
Одеситка Світлана про мовні суперечки. Фото: Новини.LIVE

Водночас респонденти не завжди можуть назвати чіткі механізми, як зменшити мовну напругу в суспільстві. Їхній досвід демонструє, що побутова толерантність існує, але без системної політики її може бути недостатньо.

"Ну, напевно. Більш уважно ставитися один до одного. Дружніше" зауважила Олена.

Місцева жителька Олена про те як вирішити скандали
Місцева жителька Олена про вирішення проблем. Фото: Новини.LIVE

В університеті говорять українською

Але є й приклади чітких правил, які впроваджують навчальні заклади. Для деяких студентів та викладачів українська мова  це не лише вибір, а й вимога. Особливо в освітніх установах, де політика щодо мови чітко артикулюється адміністрацією. В таких умовах порушення мовного режиму може мати наслідки. 

"У мене в університеті є обов'язковим розмовляти українською мовою. Коли люди розмовляють російською або суржиком, це спочатку йде вирок, а пізніше розмова з деканом" зазначає Олександра.

Одеситка Олександра про ситуацію в університеті
Одеситка Олександра про ситуацію в університеті. Фото: Новини.LIVE

Ставлення до мовної політики залишається різним: хтось бачить у ній шлях до єдності, інші загрозу свободі. Але всі сходяться в одному  питання потребує делікатного підходу. Примус, агресія чи публічне засудження не здатні змінити мовну поведінку так ефективно, як повага, просвіта і особистий приклад.

Раніше ми писали, про мовний скандал біля Червоного Хреста в Одесі. А також про випадок в одеському супермаркеті, коли касирка відмовилась обслуговувати, почувши українську мову. 

Одеса скандал Україна українська мова мовний скандал Новини Одеси мова
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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