Акция с минутой молчания в Одессе возле Привоза

Одесситы помнят героев — минута молчания возле Привоза
В Одессе на пересечении улиц Пантелеймоновская и Европейская состоялась акция "Почти память.9:00". Ее участники в очередной раз напомнили горожанам о минуте молчания в честь погибших от агрессии РФ.
Об этом сообщили организаторы акции.
Акция памяти
Российская агрессия продолжает ежедневно уносить жизни украинцев. Защитники стоят на границах, защищая нас с вами. Чтобы напомнить одесситам, какой ценой сегодня мы они могут жить и работать в родном городе, активисты провели акцию возле знаменитого Привоза.
Погибшие военные
Участники акции традиционно вспоминали защитников из Одесской области, которые погибли, воюя за независимость. В том числе и родных активистов, которые никогда не вернутся с фронта. Также почтили память служащего Сергея "Пуха" Апухтина.
Дорога была перекрыта
Люди с плакатами в руках вышли на перекресток, чтобы каждый остановился и задумался, вспомнил своих родных, близких, знакомых — тех, кто сейчас на фронте и тех, кто уже никогда не вернется домой. Одесситы присоединялись к минуте молчания и поддерживали эту акцию.
Минута молчания
Добавим, минута молчания объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.
Напомним, недавно мы писали об акции в честь нового дня в истории Одессы. А также о митинге возле Международного Комитета Красного Креста.
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