Акция с минутой молчания в Одессе возле Привоза

Акция в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

В Одессе на пересечении улиц Пантелеймоновская и Европейская состоялась акция "Почти память.9:00". Ее участники в очередной раз напомнили горожанам о минуте молчания в честь погибших от агрессии РФ.

Об этом сообщили организаторы акции.

Реклама

Читайте также:

Акция памяти

Российская агрессия продолжает ежедневно уносить жизни украинцев. Защитники стоят на границах, защищая нас с вами. Чтобы напомнить одесситам, какой ценой сегодня мы они могут жить и работать в родном городе, активисты провели акцию возле знаменитого Привоза.

Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

Возле дороги во время минуты молчания. Фото: Наталья Михайленко

Остановись. 9:00. Фото: Наталья Михайленко

Погибшие военные

Участники акции традиционно вспоминали защитников из Одесской области, которые погибли, воюя за независимость. В том числе и родных активистов, которые никогда не вернутся с фронта. Также почтили память служащего Сергея "Пуха" Апухтина.

Перекрытие дороги активистами. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания. Фото: Наталья Михайленко

Активисты почтили память. Фото: Наталья Михайленко

Дорога была перекрыта

Люди с плакатами в руках вышли на перекресток, чтобы каждый остановился и задумался, вспомнил своих родных, близких, знакомых — тех, кто сейчас на фронте и тех, кто уже никогда не вернется домой. Одесситы присоединялись к минуте молчания и поддерживали эту акцию.

На дороге с полицией. Фото: Наталья Михайленко

Перекрытие дороги. Фото: Наталья Михайленко

Акция на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания

Добавим, минута молчания объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Напомним, недавно мы писали об акции в честь нового дня в истории Одессы. А также о митинге возле Международного Комитета Красного Креста.