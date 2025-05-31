В Одесі пройшла акція "Дзвін пам'яті" - згадували загиблих героїв

Дзвін пам'яті. Фото: Новини.LIVE

В Одесі провели традиційну акцію "Дзвін пам'яті" біля меморіалу "Борцям за Україну" у сквері "Слави і Волі". Люди, не стримуючи емоцій, згадували героїв, які віддали свої життя за наш спокій. Доєднувалися як небайдужі містяни, так і рідні полеглих бійців.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Згадували загиблих добровольців

Чоловік Софії, Віктор Козаков, пішов на війну добровільцем ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Приймав участь у бойових діях під Кринками, відвойовував Миколаївщину. Однак у січні 2024-го ворожий FPV-дрон забрав життя героя.

"Він захищав нас кожного дня, був на різних гарячих напрямках. Необхідно щоб люди знали та пам'ятали тих, завдяки кому вони зараз живуть. Бо хтось там зараз віддає свої життя за те щоб ми були у спокої", — каже Софія.

Софія, жінка героя. Фото: Новини.LIVE

Рідні бійців. Фото: Новини.LIVE

Одесити біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

За свободу гинуть щодня

Ангеліна Любчак, яка є співорганізаторкою акції "Дзвін пам'яті" каже: нащі бійці щодня продовжують гинути за нашу свободу. І ми повинні нагадувати людям про їхню жертву, долучаючи до таких заходів своїх близьких тад рузів.

"Люди забувають про те, що є велика кількість загиблих, які віддали своє життя за кожен їх ранок. За те, що вони мають змогу ходити на роботу, дихати цим повітрям. Для того і започатковані ці акції пам'ятування",— каже Ангеліна Любчак.

Ангеліна Любчак, співорганізаторка акції. Фото: Новини.LIVE

Рідні загиблих. Фото: Новини.LIVE

Люди не стримують емоцій. Фото: Новини.LIVE

Дзвін пам'яті по загиблим

Микола Сторожук, організатор акції мріє про те, щоб меморіал "Борцям за Україну" став "живим". Адже будь-який монумент має значення лише тоді, коли до нього проходять люди та віддають шану загиблим. Чоловік впевнений: найголовніше — пам'ять про героїв, яких з нами вже нема.

"Суть заходу полягає у тому, щоби пам'ятати наших загиблих героїв-земляків і віддавати шану їм і їх рідним та близьким. Ми хочемо щоб цей меморіал був живим, щоб приходили люди і дивилися", — каже Микола Сторожук, організатор акції.

Микола Сторожук, організатор. Фото: Новини.LIVE

Військові біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Службовець з квітами. Фото: Новини.LIVE

Акція традиційно відбувається в останній календарний день місяця. Під час неї згадуються імена всіх, хто загинув за останній місяць впродовж 11 років російсько-української війни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію з хвилиною мовчання по загиблих біля одеського Привозу. А також про мітинг на честь нового дня в історії міста.