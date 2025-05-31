В Одессе прошла акция "Колокол памяти" - вспоминали погибших героев

Колокол памяти. Фото: Новини.LIVE

В Одессе провели традиционную акцию "Колокол памяти" у мемориала "Борцам за Украину" в сквере "Славы и Воли". Люди, не сдерживая эмоций, вспоминали героев, отдавших свои жизни за наш покой. Присоединялись как неравнодушные горожане, так и родные павших бойцов.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Вспоминали погибших добровольцев

Муж Софии, Виктор Козаков, ушел на войну добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения. Принимал участие в боевых действиях под Крынками, отвоевывал Николаевщину. Однако в январе 2024-го вражеский FPV-дрон унес жизнь героя.

"Он защищал нас каждый день, был на разных горячих направлениях. Необходимо чтобы люди знали и помнили тех, благодаря кому они сейчас живут. Потому что кто-то там сейчас отдает свои жизни за то, чтобы мы были в покое",— говорит София.

София, жена героя. Фото: Новини.LIVE

Родные бойцов. Фото: Новини.LIVE

Одесситы у памятника. Фото: Новини.LIVE

За свободу гибнут каждый день

Ангелина Любчак, которая является соорганизатором акции "Колокол памяти" говорит: наши бойцы ежедневно продолжают гибнуть за нашу свободу. И мы должны напоминать людям об их жертве, приобщая к таким мероприятиям своих близких и друзей.

"Люди забывают о том, что есть большое количество погибших, которые отдали свою жизнь за каждое их утро. За то, что они могут ходить на работу, дышать этим воздухом. Для того и начаты эти акции памяти",— говорит Ангелина Любчак.

Ангелина Любчак, соорганизатор акции. Фото: Новини.LIVE

Родные погибших. Фото: Новини.LIVE

Люди не сдерживают эмоций. Фото: Новини.LIVE

Колокол памяти по погибшим

Николай Сторожук, организатор акции мечтает о том, чтобы мемориал "Борцам за Украину" стал "живым". Ведь любой монумент имеет значение только тогда, когда к нему проходят люди и отдают дань погибшим. Мужчина уверен: самое главное — память про героев, которых с нами уже нет.

"Суть мероприятия заключается в том, чтобы помнить наших погибших героев-земляков и отдавать дань уважения им и их родным и близким. Мы хотим чтобы этот мемориал был живым, чтобы приходили люди и смотрели",— говорит Николай Сторожук, организатор акции.

Николай Сторожук, организатор. Фото: Новини.LIVE

Военные возле мемориала. Фото: Новини.LIVE

Служащий с цветами. Фото: Новини.LIVE

Акция традиционно проходит в последний календарный день месяца. Во время нее вспоминаются имена всех, кто погиб за последний месяц в течение 11 лет российско-украинской войны.

Напомним, недавно мы писали об акции с минутой молчания по погибшим возле одесского Привоза. А также о митинге в честь нового дня в истории города.