В Одессе в честь погибших от войны детей привязали колокольчики на Аллее Небесной Сотни

Колокольчик привязывают. Фото: горсовет

Сегодня в Одессе отдают дань памяти детям, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ. В честь невинно убитых малышей, которые никогда уже не подрастут, в сквере Небесной сотни привязали колокольчики.

Об этом сообщает одесская мэрия и Одесская областная военная администрация.

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12 колокольчиков

С начала полномасштабного вторжения в Одесской области от обстрелов погибли 12 детей, 9 из которых — были жителями областного центра. В память о них на сакуры в Сквере небесной Сотни привязали маленькие колокольчики с черными лентами, как напоминание об оборванных войной жизнях.

"Кира, Вячеслав, Дмитрий, Денис, Марк, Тимофей, Елизавета, Сергей, Злата, Илона, Злата, Ульяна — 12 детей из Одесской области, чьи жизни оборвал враг с первых дней полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении ОВА.

Добавим, всего в Украине в результате военных действий с 24 февраля 2024 года погиб 631 ребенок.

Памятные таблички. Фото: ОВА

12 колокольчиков. Фото: горсовет

Сакуры на Аллее Небесной Сотни. Фото: горсовет

Колокольчики на сакурах будут звонить при каждом дыхании воздуха, напоминая горожанам о детях, которые никогда уже не подрастут из-за вооруженной агрессии РФ. Эти малыши не пойдут в школы, не увидят жизни и не дождутся мирного неба над головой.

Напомним, недавно мы писали о чествовании памяти по погибшим детям в Одессе. А также об акции "Звон памяти", которая прошла недавно в нашем городе.