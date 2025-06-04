В Одесі на честь загиблих від війни дітей прив'язали дзвіночки на Аллеї Небесної Сотні

Дзвіночок прив'язують. Фото: міськрада

Сьогодні в Одесі вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. На честь невинно убитих малеч, які ніколи вже не підростуть, в сквері Небесної сотні пов'язали дзвіночки.

Про це повідомляє одеська мерія та Одеська обласна військова адміністрація.

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12 дзвіночків

З початку повномасштабного вторгнення на Одещині від обстрілів загинули 12 дітей, 9 з яких — біли мешканцями обласного центру. На пам'ять про них на сакури в Сквері небесної Сотні прив'язали маленькі дзвіночки із чорними стрічками, як згадки про обірвані війною життя.

"Кіра, Вʼячеслав, Дмитро, Денис, Марк, Тимофій, Єлизавета, Сергій, Злата, Ілона, Злата, Уляна — 12 дітей з Одещини, чиї життя обірвав ворог із перших днів повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні ОВА.

Додамо, загалом в Україні внаслідок військових дій з 24 лютого 2024 року загинула 631 дитина.

Пам'ятні таблички. Фото: ОВА

12 дзвіночків. Фото: міськрада

Сакури на Аллеї Небесної Сотні. Фото: міськрада

Дзвіночки на сакурах будуть дзвонити при кожному подиху повітря, нагадуючи містянам про дітей, які ніколи вже не підростуть через збройну агресію РФ. Ці малечі не підуть у школи, не побачать життя та не дочекаються мирного неба над головою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті по загиблим дітям в Одесі. А також про акцію "Дзвін пам'яті", яка пройшла нещодавно в нашому місті.