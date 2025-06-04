В Одесі на честь загиблих від війни дітей прив'язали дзвіночки на Аллеї Небесної Сотні

Біля Одеської ОВА буде чутно дзвін маленьких дзвіночків
Сьогодні в Одесі вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. На честь невинно убитих малеч, які ніколи вже не підростуть, в сквері Небесної сотні пов'язали дзвіночки.
Про це повідомляє одеська мерія та Одеська обласна військова адміністрація.
12 дзвіночків
З початку повномасштабного вторгнення на Одещині від обстрілів загинули 12 дітей, 9 з яких — біли мешканцями обласного центру. На пам'ять про них на сакури в Сквері небесної Сотні прив'язали маленькі дзвіночки із чорними стрічками, як згадки про обірвані війною життя.
"Кіра, Вʼячеслав, Дмитро, Денис, Марк, Тимофій, Єлизавета, Сергій, Злата, Ілона, Злата, Уляна — 12 дітей з Одещини, чиї життя обірвав ворог із перших днів повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні ОВА.
Додамо, загалом в Україні внаслідок військових дій з 24 лютого 2024 року загинула 631 дитина.
Дзвіночки на сакурах будуть дзвонити при кожному подиху повітря, нагадуючи містянам про дітей, які ніколи вже не підростуть через збройну агресію РФ. Ці малечі не підуть у школи, не побачать життя та не дочекаються мирного неба над головою.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті по загиблим дітям в Одесі. А також про акцію "Дзвін пам'яті", яка пройшла нещодавно в нашому місті.
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