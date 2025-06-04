Правоохоронець на Одещині переправляв ухилянтів у Молдову за гроші

Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині чинний співробітник правоохоронних органів допомагав ухилянтам переправлятися до Молдови. Але під час чергового перевезення клієнта його піймали на гарячому, фігуранту загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, правоохоронець через соцмережі шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у виїзді до невизнаного Придністров’я поза пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 6 тис. доларів США. Після отримання коштів підозрюваний підвозив "клієнта" до кордону та надсилав скриншот карти з вказівками, де саме перейти межу. Фігуранта затримали під час спроби незаконного перевезення чергового ухилянта за кордон.

Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 454 тис. грн. Ділку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який переправляв ухилянтів за кордон за гроші. А також про спробу втечі від прикордонників у гідрокостюмах.