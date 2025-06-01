Мешканця Одещини судили за переправлення ухилянтів у Молдову

Прикордонник з біноклем. Фото ілюстративне: ДПСУ

Мешканець Одещини намагався переправити у Молдову трьох військовозобов'язаних чоловіків, однак ще шляхом до прикордоння автівку зупинили правоохоронці. Перевізник потрапив на лаву підсудних та отримав умовний вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Новосвітівка Ширяївського району Одеської області погодився на пропозицію за гроші вивезти трьох мешканців Миколаєвщини у невизнану ПМР. Невстановлений організатор переправлення знайшов його через соцмережі та спокусив на легкий заробіток. Для цього чоловік взяв автівку свого знайомого та прибув до смт. Криве Озеро Первомайського району Миколаївської області. Там фігурант зустрівся з ухилянтами та повіз їх до прикордоння, звідки вони мали пішки перейти до іншої країни лісосмугою. Однак поблизу села Майорське машину зупинили правоохоронці та затримали пасажирів та перевізника.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 332 ч. 2 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Однак його звільнили від 5 років позбавлення волі із дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про групове переправлення ухилянтів у Молдову. А також про прикордонника, який заробляв на вивезенні чоловіків за кордон.