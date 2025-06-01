Жителя Одесской области судили за переправку уклонистов в Молдову

Пограничник с биноклем. Фото иллюстративное: ГПСУ

Житель Одесской области пытался переправить в Молдову трех военнообязанных мужчин, однако по пути к границе машину остановили правоохранители. Перевозчик попал на скамью подсудимых и получил условный приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Новосветовка Ширяевского района Одесской области согласился на предложение за деньги вывезти трех жителей Николаевщины в непризнанную ПМР. Неустановленный организатор переправки нашел его через соцсети и соблазнил легким заработком. Для этого мужчина взял машину своего знакомого и прибыл в пгт. Кривое Озеро Первомайского района Николаевской области. Там фигурант встретился с уклонистами и повез их к границе, откуда они должны были пешком перейти в другую страну по лесополосе. Однако вблизи села Майорское машину остановили правоохранители, пассажиров и перевозчика задержали.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 332 ч. 2 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Однако его освободили от 5 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о групповой переправке уклонистов в Молдову. А также о пограничнике, который зарабатывал на вывозе мужчин за границу.