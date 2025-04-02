Военный в Одесской области проник в чужое жилье

Военный стоит. Фото иллюстративное: Сайт президента Украины

Военный из Одесской области незаконно и без разрешения хозяина проник в чужой дом. Но владелец поймал его с поличным и подал на него иск в суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Военный из Марьяновки Ширяевского района Одесской области зашел на территорию владения односельчанина и с помощью кирпича сломал навесной замок входной двери его дома. После чего незаконно проник внутрь помещения и находился там около двух часов, ожидая хозяина. Из-за этого владелец квартиры подал на служащего иск в суд.

Что решил суд

Военного признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.162 УК Украины (незаконное проникновение в жилище). Подсудимый в течение месяца должен уплатить штраф в размере 1 020 гривен.

Напомним, недавно мы писали о суде по делу об убийстве Фарион. А также о мужчине, который отказался от мобилизации.