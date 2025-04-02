Військовий на Одещині проник до чужого житла

Військовий стоїть. Фото ілюстративне: Сайт президента України

Військовий з Одещини незаконно та без дозволу господаря проник в чужий будинок. Але власник піймав його на гарячому та подав на нього позов до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Мар'янівки Ширяївського району Одеської області зайшов на володіння односельця та за допомогою цеглини зламав навісний замок вхідних дверей його будинку. Після цього незаконно проник всередину приміщення та перебував там близько двох годин, очікуючи господаря. Через це власник квартири подав на службовця позов до суду.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.162 КК України (незаконне проникнення до житла). Підсудний протягом місяця має сплатити штраф у розмірі 1 020 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд за справою щодо вбивства Фаріон. А також про чоловіка, який відмовився від мобілізації.