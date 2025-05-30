В Одесской области разоблачили схему незаконной переправки уклонистов в Молдову

Групповая переправка уклонистов в Молдову — какая схема
Житель Одесской области за деньги вывозил уклонистов в непризнанное Приднестровье. Однако во время доставки очередных пятерых клиентов в приграничье, машину дельца задержали правоохранители, теперь ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
По данным следствия, недалеко от одного из сел Подольского района пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Для воплощения своего намерения нарушители обратились за помощью к 42-летнему админу телеграмм-канала, который за деньги пообещал беспрепятственную переправку. Свою помощь делец оценил на общую сумму в 36 тыс. долларов США. Клиенты, не имея никаких гарантий успешной переправки, перечислили на его крипто кошелек 16 тыс. долларов США задатка.
Процессом доставки в Молдову занимался соратник админа, который дистанционно руководствовался его указаниями и координировал действия уклонистов. Однако во время путешествия всех мужчин задержали, после чего провели обыски по местам жительства и в транспортных средствах. В результате правоохранители изъяли 7 мобильных телефонов, 3 транспортных средства, которые использовались в преступной деятельности, и помповое ружье.
Какое наказание грозит
Перевозчику объявили о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка или попытка незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 240 тыс. гривен.
В отношении пятерых жителей Одесской, Днепропетровской и Киевской областей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит до 8500 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали о пограничнике, который зарабатывал на уклонистах. А также о мужчине, которого вывозили в отсеке для инструментов.
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