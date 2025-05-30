В Одесской области разоблачили схему незаконной переправки уклонистов в Молдову

Мужчины после задержания. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области за деньги вывозил уклонистов в непризнанное Приднестровье. Однако во время доставки очередных пятерых клиентов в приграничье, машину дельца задержали правоохранители, теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, недалеко от одного из сел Подольского района пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Для воплощения своего намерения нарушители обратились за помощью к 42-летнему админу телеграмм-канала, который за деньги пообещал беспрепятственную переправку. Свою помощь делец оценил на общую сумму в 36 тыс. долларов США. Клиенты, не имея никаких гарантий успешной переправки, перечислили на его крипто кошелек 16 тыс. долларов США задатка.

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Процессом доставки в Молдову занимался соратник админа, который дистанционно руководствовался его указаниями и координировал действия уклонистов. Однако во время путешествия всех мужчин задержали, после чего провели обыски по местам жительства и в транспортных средствах. В результате правоохранители изъяли 7 мобильных телефонов, 3 транспортных средства, которые использовались в преступной деятельности, и помповое ружье.

Какое наказание грозит

Перевозчику объявили о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка или попытка незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 240 тыс. гривен.

В отношении пятерых жителей Одесской, Днепропетровской и Киевской областей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит до 8500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о пограничнике, который зарабатывал на уклонистах. А также о мужчине, которого вывозили в отсеке для инструментов.