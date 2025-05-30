На Одещині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів у Молдову

Чоловіки після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканець Одещини за гроші вивозив ухилянтів у невизнане Придністрв'є. Однак під час доставки чергових п'ятьох клієнтів до прикордоння, автівку ділка затримали правоохоронці, тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Для втілення свого наміру порушники звернулись за допомогою до 42-річного адміна телеграм-каналу, який за гроші пообіцяв безперешкодне переправлення. Свою допомогу ділок оцінив на загальну суму в 36 тис. доларів США. Клієнти, не маючи жодних гарантій успішного переправлення, перерахували на його крипто гаманець 16 тис. доларів США завдатку.

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Процесом доставки до Молдови опікувався поплічник адміна, який дистанційно керувався його вказівками та координував дії ухилянтів. Однак під час подорожі усіх чоловіків затримали, після чого провели обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах. В результаті правоохоронці вилучили 7 мобільних телефонів, 3 транспортні засоби, що використовувались у злочинній діяльності, та помпову рушницю.

Яке покарання загрожує

Перевізнику оголосили про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення або спроба незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 240 тис. гривень.

Щодо п’ятьох мешканців Одеської, Дніпропетровської та Київської областей складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує до 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прикордонника, який заробляв на ухилянтах. А також про чоловіка, якого вивозили у відсіку для інструментів.