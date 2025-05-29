Житель Одещини переправляв ухилянтів у Молдову та був затриманий прикордонниками

Зупинене авто. Фото: Державна прикордонна служба України

Мешканець Одещини за гроші організовував переправлення ухилянтів у невизнане ПМР. Однак під час чергової подорожі з клієнтами, ділка затримали правоохоронці, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 33-річний мешканець Одеської області, організував незаконне переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Підозрюваний шукав клієнтів через особисті зв’язки та месенджери, пропонуючи "гарантований" виїзд до невизнаного Придністров’я. Вартість незаконної послуги стартувала від 6 до 10 тисяч доларів США, залежно від маршруту та складності координації.

Затримані біля кордону. Фото: Державна прикордонна служба України

На "оголошення" ділка відгукнулась одеситка, яка хотіла нелегально вивезти свого сина за межі України. Зв’язавшись з потенційними клієнтами, зловмисник запропонував їм варіант нелегального виїзду за 10 тисяч доларів США. Визначившись з усіма деталями, сторони зустрілись в обумовленому місці, де "підприємець" отримав усі кошти за послуги переправлення. Організатор пообіцяв підвезти їх до обумовленого місця, звідки хлопець мав самостійно перетнути кордон, долаючи лісосмугу та рів. Для транспортування фігурант навмання залучив місцевого мешканця, який навіть не підозрював про незаконність подорожі. Правоохоронці зупинили автівку з "пасажирами" та організатором трансферу і затримали їх.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прикордонника, який заробляв на ухилянтах. А також про чоловіка, якого вивозили у відсіку для інструментів.