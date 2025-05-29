Житель Одесской области переправлял уклонистов в Молдову и был задержан пограничниками

Остановленное авто. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Житель Одесской области за деньги организовывал переправку уклонистов в непризнанную ПМР. Однако во время очередного путешествия с клиентами, дельца задержали правоохранители, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 33-летний житель Одесской области, организовал незаконную переправку мужчин мобилизационного возраста за границу. Подозреваемый искал клиентов через личные связи и мессенджеры, предлагая "гарантированный" выезд в непризнанное Приднестровье. Стоимость незаконной услуги стартовала от 6 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от маршрута и сложности координации.

Задержанные у границы. Фото: Государственная пограничная служба Украины

На "объявление" дельца откликнулась одесситка, которая хотела нелегально вывезти своего сына за пределы Украины. Связавшись с потенциальными клиентами, злоумышленник предложил им вариант нелегального выезда за 10 тысяч долларов США. Определившись со всеми деталями, стороны встретились в условленном месте, где "предприниматель" получил все средства за услуги переправки. Организатор пообещал подвезти их до оговоренного места, откуда парень должен был самостоятельно пересечь границу, преодолевая лесополосу и ров. Для транспортировки фигурант наугад привлек местного жителя, который даже не подозревал о незаконности путешествия. Правоохранители остановили машину с "пассажирами" и организатором трансфера и задержали их.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о пограничнике, который зарабатывал на уклонистах. А также о мужчине, которого вывозили в отсеке для инструментов.