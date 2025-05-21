Житель Одесской области переправлял мужчин в Молдову и был задержан пограничниками

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области за деньги подвозил мужчин на авто до границы, откуда они перебирались в Молдову, минуя КПП. Однако во время доставки очередных клиентов его авто было остановлено правоохранителями.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

На окраине города Болград пограничники остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 50-летний житель Одесской области. В салоне транспортного средства находились 19-летний и 23-летний мужчины из Измаильского района. Они намеревались нелегально пересечь государственную границу Украины и попасть в Республику Молдова. Как выяснили следователи, за услуги по переправке делец попросил 8500 долларов США с каждого клиента. Перевозчик был задержан вместе с беглецами.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Водитель может получить до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На пассажиров составили админпротоколы по ст. 202 и ст. 204-1 КУоАП. Им грозит до 8500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько мужчин было задержано на границе с начала войны. А также о жителе Одесской области, который пытался подкупить правоохранителя чтобы попасть в Молдову.