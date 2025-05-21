Житель Одесской области переправлял мужчин в Молдову и был задержан пограничниками

Дорога с Одесчины до Молдовы — цена билета по 8.5 тысяч долларов
Житель Одесской области за деньги подвозил мужчин на авто до границы, откуда они перебирались в Молдову, минуя КПП. Однако во время доставки очередных клиентов его авто было остановлено правоохранителями.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
На окраине города Болград пограничники остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 50-летний житель Одесской области. В салоне транспортного средства находились 19-летний и 23-летний мужчины из Измаильского района. Они намеревались нелегально пересечь государственную границу Украины и попасть в Республику Молдова. Как выяснили следователи, за услуги по переправке делец попросил 8500 долларов США с каждого клиента. Перевозчик был задержан вместе с беглецами.
Какое наказание грозит
Перевозчику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Водитель может получить до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На пассажиров составили админпротоколы по ст. 202 и ст. 204-1 КУоАП. Им грозит до 8500 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали о том, сколько мужчин было задержано на границе с начала войны. А также о жителе Одесской области, который пытался подкупить правоохранителя чтобы попасть в Молдову.
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