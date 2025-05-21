Мешканець Одещини переправляв чоловіків у Молдову та був затриманий прикордонниками

Дорога з Одещини до Молдови — ціна квитка по 8.5 тисяч доларів
Мешканець Одещини за гроші підвозив чоловіків на авто до кордону, звідки вони потрапляли у Молдову, оминаючи КПП. Однак під час доставки чергових клієнтів його авто було зупинено правоохоронцями.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
На околиці міста Болград прикордонники зупинили автомобіль Hyundai, за кермом якого перебував 50-річний мешканець Одещини. У салоні транспортного засобу знаходились 19-річний та 23-річний чоловіки з Ізмаїльського району. Вони мали намір нелегально перетнути державний кордон України та потрапити у Республіку Молдова. Як з'ясували слідчі, за послуги з переправлення ділок попросив 8500 доларів США з кожного клієнта. Перевізника було затримано разом із втікачами.
Яке покарання загрожує
Перевізнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Водій може отримати до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На пасажирів склали адмінпротоколи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує до 8500 гривень штрафу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки чоловіків було затримано на кордоні з початку війни. А також про мешканця Одещини, який намагався підкупити правоохоронця щоб потрапити у Молдову.
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