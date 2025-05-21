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Головна Одеса Дорога з Одещини до Молдови — ціна квитка по 8.5 тисяч доларів

Дорога з Одещини до Молдови — ціна квитка по 8.5 тисяч доларів

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Дата публікації: 21 травня 2025 17:57
Мешканець Одещини переправляв чоловіків у Молдову та був затриманий прикордонниками
Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканець Одещини за гроші підвозив чоловіків на авто до кордону, звідки вони потрапляли у Молдову, оминаючи КПП. Однак під час доставки чергових клієнтів його авто було зупинено правоохоронцями.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

На околиці міста Болград прикордонники зупинили автомобіль Hyundai, за кермом якого перебував 50-річний мешканець Одещини. У салоні транспортного засобу знаходились 19-річний та 23-річний чоловіки з Ізмаїльського району. Вони мали намір нелегально перетнути державний кордон України та потрапити у Республіку Молдова. Як з'ясували слідчі, за послуги з переправлення ділок попросив 8500 доларів США з кожного клієнта. Перевізника було затримано разом із втікачами.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Водій може отримати до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На пасажирів склали адмінпротоколи за ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує до 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки чоловіків було затримано на кордоні з початку війни. А також про мешканця Одещини, який намагався підкупити правоохоронця щоб потрапити у Молдову.

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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