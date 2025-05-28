В Одесской области правоохранитель помогал уклонистам попасть в Молдову

Задержанные на границе. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области разоблачили схему по переправке в Молдову с участием пограничника. Служащего поймали с поличным и задержали, ему с сообщником грозит до 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, незаконный выезд организовал пограничник с гражданским сообщником. За 5 тыс. долларов США с человека они вывозили мужчин вне официальных пунктов пропуска. По предварительным данным, ежемесячный "заработок" дельцов превышал 80 тыс. долларов. Подозреваемые подвозили военнообязанных к границе, где их встречали помощники с молдавской стороны. В дальнейшем они уже легализовали пребывание уклонистов в Молдове через поставленные им отметки в документах.

Документ правоохранителя. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранитель пытался привлечь к делу еще одного коллегу, предлагая деньги за информацию о графиках дежурств пограничных нарядов. Однако тот сообщил о противоправных действиях руководству. Благодаря этому сотрудники ГБР задержали организаторов при попытке переправить двух уклонистов. Военнообязанные были переданы в территориальный центр комплектования.

Какое наказание грозит

Перевозчикам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке в Молдову за 8,5 тысяч долларов. А также об уклонистах, которые пересекали границу под видом рыбаков.