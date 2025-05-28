На Одещині правоохоронець допомагав ухилянтам потрапити у Молдову

Затримані на кордоні. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині викрили схему з переправлення у Молдову за участю прикордонника. Службовця піймали на гарячому та затримали, йому зі спільником загрожує до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, незаконний виїзд організував правоохоронець із цивільним спільником. За 5 тис. доларів США з особи вони вивозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску. За попередніми даними, щомісячний "заробіток" ділків перевищував 80 тис. доларів. Підозрювані підвозили військовозобов’язаних до кордону, де їх зустрічали помічники з молдовського боку. Надалі вони вже легалізували перебування ухилянтів у Молдові через поставлені їм відмітки в документах.

Документ правоохоронця. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронець намагався залучити до справи ще одного колегу, пропонуючи гроші за інформацію про графіки чергувань прикордонних нарядів. Однак той повідомив про протиправні дії керівництву. Завдяки цьому співробітники ДБР затримали організаторів під час спроби переправити двох ухилянтів. Військовозобов’язаних було передано до територіального центру комплектування.

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення до Молдови за 8,5 тисячі доларів. А також про ухилянтів, які перетинали кордон під виглядом рибалок.