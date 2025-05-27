В Одесской области задержали граждан Молдовы, которые вывозили уклониста в отсеке для инструментов

Из Одесчины в Молдову на автобусе в отсеке для инструментов
Водители автобуса из Молдовы за деньги вывозили уклониста за границу в отсеке для инструмента. Однако в Одесской области их задержали пограничники, мужчинам грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Подробности дела
По данным следствия, двое граждан Республики Молдова, водители рейсового автобуса, пытались незаконно переправить в Молдову мужчину призывного возраста. Своих клиентов дельцы подыскивали через интернет-мессенджеры. Во избежание проверки на контрольном посту "Паланка-Маяки-Удобное" злоумышленники спрятали попутчика в отсеке для инструмента и дополнительного оборудования. Зарубежный трансфер стоил пассажиру 8 тыс. долларов США. Однако беглецы были обнаружены и задержаны вместе с перевозчиками.
Какое наказание грозит
Перевозчикам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Им грозит от 3 до 5 лет заключения.
Напомним, недавно мы писали о попытке транспортировки за границу раритетного издания газеты "Рада". А также о вывозе уклонистов под видом рыбаков.
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