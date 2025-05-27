В Одесской области задержали граждан Молдовы, которые вывозили уклониста в отсеке для инструментов

Водитель после задержания. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Водители автобуса из Молдовы за деньги вывозили уклониста за границу в отсеке для инструмента. Однако в Одесской области их задержали пограничники, мужчинам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, двое граждан Республики Молдова, водители рейсового автобуса, пытались незаконно переправить в Молдову мужчину призывного возраста. Своих клиентов дельцы подыскивали через интернет-мессенджеры. Во избежание проверки на контрольном посту "Паланка-Маяки-Удобное" злоумышленники спрятали попутчика в отсеке для инструмента и дополнительного оборудования. Зарубежный трансфер стоил пассажиру 8 тыс. долларов США. Однако беглецы были обнаружены и задержаны вместе с перевозчиками.

Какое наказание грозит

Перевозчикам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Им грозит от 3 до 5 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о попытке транспортировки за границу раритетного издания газеты "Рада". А также о вывозе уклонистов под видом рыбаков.