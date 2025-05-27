Видання 1914 року газети "Рада" з Тарасом Шевченко намагалися вивезти з Одещини у США

Газета "Рада". Фото: Державна Митна служба України

На Київщині митники вилучили додаток до київської газети "Рада" 1914 року та листівку з автопортретом Тараса Шевченко. Історичну друковану реліквію намагалися незаконно вивезти з Одеси у Сполучені Штати.

Про це повдіомляє Державна Митна служба України.

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Подробиці справи

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Одеси до США, київські митники виявили цінні історичні артефакти. А саме:

оригінал додатка до української щоденної газети "Рада" від 25 лютого 1914 року, ( ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка).

поштову листівку "Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840", надруковану у 1946 році в Австрії.

Важливість і культурну цінність цих видань підтвердили експерти Національного музею історії України. Обидві знахідки належать до малотиражованої друкованої продукції. Для їх вивезення за кордон потрібне відповідне свідоцтво, яке митникам не було надано.

Додаток до газети. Фото: Державна Митна служба України

Вилучена цінність. Фото: Державна Митна служба України

Що загрожує фігурантам

На фігурантів відкрили справу за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання через митний кордон товарів, на вивезення яких необхідні відповідні документи). Згідно з санкцією цієї статті, усі культурні цінності будуть вилучені.

Що відомо про газету "Рада"

Газета "Рада" виходила в Києві у 1906-1914 роках і відігравала важливу роль у культурному та політичному житті українців. Її видавав меценат Євген Чикаленко, відомий як один з менеджерів національного руху того часу. Секретарем видання який вів усю редакційну документацію у 1906–1907 роках був Симон Петлюра.

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