Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Жительница Одессы за деньги пыталась договориться с пограничником, чтобы он помог ее знакомому попасть в Молдову. Однако правоохранитель сообщил об этом руководству, и женщину поймали с поличным.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 47-летняя одесситка пыталась незаконно переправить в Молдову жителя Запорожья. Для этого женщина решила заблаговременно согласовать вопрос с пограничником, который за 3000 долларов должен был предоставить информацию о размещении нарядов. Однако военнослужащий сразу же сообщил своему руководству о предложении взятки. Благодаря этому в одном из сел Раздельнянского района подозреваемую поймали с поличным во время передачи задатка в 1500 долларов США. Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли транспортное средство, мобильные и деньги.

Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Как накажут эту женщину

Одесситке сообщено о подозрении по ст. 332 и ст. 369 УК Украины (попытка незаконной переправки и предложение неправомерной выгоды). Ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В отношении клиента составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Ему светит штраф до 8 500 грн.

Напомним, недавно мы писали о схеме по вывозу за границу под видом рыбаков. А также о лицах, которые перевозили уклонистов на лодках.