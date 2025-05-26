Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Жителька Одеси за гроші намагалась домовитись з прикордонником, аби він допоміг її знайомому потрапити до Молдови. Однак правоохоронець повідомив про це керівництву, і жінку піймали на гарячому.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 47-річна одеситка намагалась незаконно переправити до Молдови мешканця Запоріжжя. Для цього жінка вирішила завчасно погодити питання з прикордонником, який за 3000 доларів мав надати інформацію щодо розміщення нарядів. Однак військовослужбовець одразу ж повідомив своє керівництво про пропозицію хабара. Завдяки цьому в одному з сіл Роздільнянського району підозрювану спіймали на гарячому під час передачі завдатку у 1500 доларів США. Правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та гроші.

Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарають цю жінку

Одеситці повідомлено про підозру за ст. 332 та ст. 369 КК України (спроба незаконного переправлення та пропозиція неправомірної вигоди). Їй загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Відносно клієнта склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України). Йому світить штраф до 8 500 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з вивезення за кордон під виглядом рибалок. А також про осіб, які перевозили ухилянтів на човнах.