Новий очільник управління розвитку  ринку та захисту прав споживачів одеської міськради - хто він

Одеська міськрада. Фото: Укрінформ

В Одесі призначили нового керівника управління розвитку ринку та захисту прав споживачів. Ним став колишній директор центру з надання послуг "Інфоксводоканалу" Костянтин Сафошин.

Про це повідомили на сайті одеської міськради.

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Нове призначення

До Костянтина Сафошина цю посаду обіймала Ірина Ястремська. Кадрове рішення було ухвалено без конкурсу. Новопризначеному належить надбавка 50% до зарплати — за вислугу років та рівень кваліфікації.

"Врахувати, що Сафошин К.Ю. має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, та встановити йому надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", — йдеться у розпорядженні міського голови.

Що відомо про Костянтина Сафошина

Раніше Костянтин Сафошин працював податковим інспектором. З 2009 року очолював регіональну філію Держземкадастру. Згодом став керівником одного з підрозділів Мін'юсту. Останні кілька років обіймав посаду директора центру з надання послуг "Інфоксводоканалу".

Статки Сафошина

Згідно з декларацією за 2024 рік, родина Сафошиних володіє двома квартирами (по 37 кв.м) та житловим будинком на 694 кв.м. Крім того, у власності подружжя три ділянки (987, 7 та 52 квадратні метри) в Одесі.

В Таїровській ОТГ у посадовця є ще один будинок, 120 кв.м, а у Туреччині — квартира на 50 кв.м, що оформлена на його дружину Вікторію. Пересуваються сім'я на двох автомобілях — BMW X5 і X7.

Минулого року Сафошин отримав майже 900 тис. грн зарплати в "Інфоксводоканалі" та ще понад 1 млн грн — з оренди майна. Його дружина задекларувала підприємницький дохід у 500 тис. грн та 2 млн грн від продажу нерухомості. У готівці сім'я зберігає 100 тис. доларів та 15 тис. євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нового директора Нацпарку на Одещині. А також про нову посаду керівника одеського ТЦК.