Новий очільник управління розвитку  ринку та захисту прав споживачів одеської міськради - хто він

Керівник розвитку ринку в Одесі — хто зайняв крісло
В Одесі призначили нового керівника управління розвитку ринку та захисту прав споживачів. Ним став колишній директор центру з надання послуг "Інфоксводоканалу" Костянтин Сафошин.
Про це повідомили на сайті одеської міськради.
Нове призначення
До Костянтина Сафошина цю посаду обіймала Ірина Ястремська. Кадрове рішення було ухвалено без конкурсу. Новопризначеному належить надбавка 50% до зарплати — за вислугу років та рівень кваліфікації.
"Врахувати, що Сафошин К.Ю. має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, та встановити йому надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", — йдеться у розпорядженні міського голови.
Що відомо про Костянтина Сафошина
Раніше Костянтин Сафошин працював податковим інспектором. З 2009 року очолював регіональну філію Держземкадастру. Згодом став керівником одного з підрозділів Мін'юсту. Останні кілька років обіймав посаду директора центру з надання послуг "Інфоксводоканалу".
Статки Сафошина
Згідно з декларацією за 2024 рік, родина Сафошиних володіє двома квартирами (по 37 кв.м) та житловим будинком на 694 кв.м. Крім того, у власності подружжя три ділянки (987, 7 та 52 квадратні метри) в Одесі.
В Таїровській ОТГ у посадовця є ще один будинок, 120 кв.м, а у Туреччині — квартира на 50 кв.м, що оформлена на його дружину Вікторію. Пересуваються сім'я на двох автомобілях — BMW X5 і X7.
Минулого року Сафошин отримав майже 900 тис. грн зарплати в "Інфоксводоканалі" та ще понад 1 млн грн — з оренди майна. Його дружина задекларувала підприємницький дохід у 500 тис. грн та 2 млн грн від продажу нерухомості. У готівці сім'я зберігає 100 тис. доларів та 15 тис. євро.
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