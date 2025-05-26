Олег Філімонов на інтерв'ю. Фото: скриншот

Колишній депутат Одеської міськради Олег Філімонов виступив проти знесення пам'ятників Олександру Пушкіну. На думку екс-посадовця, творчисть цього поета належить не лише Росії, а людству загалом.

Про це Олег Філімонов розповів в інтерв'ю Сергію Корнієвському.

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На думку Олега Філімонова зносити пам'ятники Олександру Пушкіну в не є розумною ідеєю. Адже цей автор прославляв наше місто і саме завдяки його творчості Одеса стала більш відомою в усьому світі. І його поезія не належить лише Росії, а є світовим надбанням.

"Пушкін — це велике світове надбання. Це не надбання лише Росії, яка до речі відправила його у ссилку. Ця людина увічнила Одесу, оскільки "Євгеній Онєгін" був перекладений на майже усі мови світу та вивчається на філологічних факультетах майже всіх університетів", — каже Олег Філімонов.

Олег Філімонов також додав, що Олександр Пушкін був геніальним поетом та прозаїком, тому він читає його твори своїм онукам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знесення дошки на честь Пушкіна в Одесі. А також про перформанс біля пам'ятника поету під міськрадою.