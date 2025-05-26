Олег Филимонов на интервью. Фото: скриншот

Бывший депутат одесского горсовета Олег Филимонов выступил против сноса памятников Александру Пушкину. По мнению экс-чиновника, творчество этого поэта принадлежит не только России, а человечеству в целом.

Об этом Олег Филимонов рассказал в интервью Сергею Корниевскому.

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По мнению Олега Филимонова сносить памятники Александру Пушкину не является разумной идеей. Ведь этот автор прославлял наш город и именно благодаря его творчеству Одесса стала более известной во всем мире. И его поэзия не принадлежит только России, а является мировым достоянием.

"Пушкин — это большое мировое достояние. Это не достояние только России, которая кстати отправила его в ссылку. Этот человек увековечил Одессу, поскольку "Евгений Онегин" был переведен на почти все языки мира и изучается на филологических факультетах почти всех университетов", — говорит Олег Филимонов.

Олег Филимонов также добавил, что Александр Пушкин был гениальным поэтом и прозаиком, поэтому он читает его произведения своим внукам.

Напомним, недавно мы писали о сносе доски в честь Пушкина в Одессе. А также о перформансе возле памятника поэту под горсоветом.