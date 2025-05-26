Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Аркаса, 47-126,

Героев Змеиного, 48-131,

Магистральная, 76-112,

Огородная, 101,

Патриотическая, 45-120,

Петра Лещенко, 70-93в,

Чумацкая,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,

переулок Проточный, 13,15.

Работы до 17:00.

Французский б-р, 26/1, 26/2,

Авиационная, 1, 1/5,

Балковская, 35-42,

Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

Бреуса, Весенний, 4-41,

Глиняная, 27-48,

Гранитная, 1-26,

Ефимова, 2-49,

Ивана и Юрия Лип, 50а,

Люстдорфская дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,

Вадатурского, 4, 6, 66-92,

Живописная, 15-22Е,

Могильницкой, 2, 4А, 5, 9,

Мраморная, 27-48,

Пишенина, Поездная, 5, 5а, 6,

Рихтера Святослава, 148А,

Руставели Шота, 23А-53/корп.1, Савельева, 12-20Б,

Скидановская, 6, 17, 23, 23а,

Складская, 2, 2/4,

Старицкого, 12, 20/1, 20/корп.1,2,

А. Тимошенко, 39, 41, 42,

Буковецкого, 11-26,

Фунтового, 1-29,

Черновола, 7,

дорога Фонтанская, 57А, 55, 55А, 57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,

пл. Старосина, 3, 5, 7, 13,15,15а,

переулок Вознесенский, 1-6, 24,

переулок Герцена, 2-11, 51,

переулок Косовский, 3-8,

переулок Крыжановского, 8А,

переулок Осыки, 6,8, 1,

переулок Парашютный, 1а-8б,

переулок Пасечной Зои, 7/корп.9,8,9,

переулок Клубничный, 25,25а,27,29,

переулок Рекордный, 1-7/корп.1,

переулок Шампанский, 1,

переулок Школярский 1-4,

спуск Ковалевского, 1, 1/в/2,1в,8,10,

спуск Матросский, 13,15,

спуск Скидановский, 7,7а.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Дача Ковалевского, 1А,

Золотой Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,

дорога Фонтанская, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,

переулок Амбулаторный, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,

переулок Белякова, 2/10,

переулок Узкий, 5,14б,

переулок В. Змиенко, 1-7,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,

просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садовая,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая,

Ананьевская, 1-26а,

Бехтерева, 2-44,

Беляевская, 1-11б,

Большая Садовая, 1-52,

Винниченко, 42-59,

Высокая, 1-20,

Ветрогонова, 1-14а,

Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Дальняя, 1-25В,

Джинестровская, 5-20,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 9, 63-90а,

Капитана Кузнецова,

3-14, Керченская 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Коровицкого Профессора, Котляревского, 12б,

О. Кошица, 1-69,

Кривобалковская, 1-38,

Круглая, 1-36,

Крушельницкого 1-37,

Куницы, 1-12,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Михновского, 1-63В,

Болбочана, 1-43,

Молодежная, 1-49,

Наклона, 17/1,

Неждановой,

Нерубайская, 4-30,

Нестеренко, 5-26,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского,

Парковая, 10,10б,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, Проценко, 11,13,19,

Рачкова, 4-14,

Романтиков, 25,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова 1-58,

Социальная, 3-24а,

Тарутинская, 1-13,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Усатовская, 1-37,

Училищная, 28-47,

Хавкина,

Хуторская, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четвертая, 33Г, 33Б,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилева, Шухевича, 1-14,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок 1-й, 2-й Ключевой,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок 1-й, 2-й Полевой,

переулок 1-й, 2-й Юбилейный,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Ключевой,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Москити, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Новый 1-14,

переулок Одесский, 3-15,

переулок Оранжерейный, 1-20,

переулок Парковый, 1-8а,

переулок Калнышевского, 1-10,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский,

просп. Князя В. Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, действуют ли графики отключения света. А также о тарифах на электроэнергию.