Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 26 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Аркаса, 47-126,
- Героїв Зміїного, 48-131,
- Магістральна, 76-112,
- Огородня, 101,
- Патріотична, 45-120,
- Петра Лещенка, 70-93в,
- Чумацька,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,
- пров. Проточний, 13,15.
Роботи до 17:00.
- Французький б-р, 26/1, 26/2,
- Авіаційна, 1, 1/5,
- Балківська, 35-42,
- Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
- Бреуса, Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Гранітна, 1-26,
- Єфимова, 2-49,
- Івана та Юрія Лип, 50а,
- Люстдорфська дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,
- Вадатурського, 4, 6, 66-92,
- Мальовнича, 15-22Е,
- Могильницької, 2, 4А, 5, 9,
- Мармурова, 27-48,
- Пішеніна, Поїздна, 5, 5а, 6,
- Ріхтера Святослава, 148А,
- Руставелі Шота, 23А-53/корп.1, Савельєва, 12-20Б,
- Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,
- Складська, 2, 2/4,
- Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1,2,
- О. Тимошенка, 39, 41, 42,
- Буковецького, 11-26,
- Фунтового, 1-29,
- Чорновола, 7,
- дорога Фонтанська, 57А, 55, 55А, 57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,
- пл. Старосіна, 3, 5, 7, 13,15,15а,
- пров. Вознесенський, 1-6, 24,
- пров. Герцена, 2-11, 51,
- пров. Косовський, 3-8,
- пров. Крижанівського, 8А,
- пров. Осики, 6,8, 1,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Пасічної Зої, 7/корп.9,8,9,
- пров. Полуничний, 25,25а,27,29,
- пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
- пров. Шампанський, 1,
- пров. Школярський 1-4,
- узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2,1в,8,10,
- узвіз Матроський, 13,15,
- узвіз Скиданівський, 7,7а.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Дача Ковалевського, 1А,
- Золотий Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,
- дорога Фонтанська, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,
- пров. Амбулаторний, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,
- пров. Білякова, 2/10,
- пров. Вузький, 5,14б,
- пров. В. Змієнка, 1-7,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,
- просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садова,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна,
- Ананьївська, 1-26а,
- Бехтерева, 2-44,
- Біляївська, 1-11б,
- Велика Садова, 1-52,
- Винниченка, 42-59,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова, 1-14а,
- Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Дальня, 1-25В,
- Джинестрівська, 5-20,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка, 9, 63-90а,
- Капітана Кузнєцова,
- 3-14, Керченська 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Коровицького Професора, Котляревського, 12б,
- О. Кошиця, 1-69,
- Кривобалківська, 1-38,
- Кругова, 1-36,
- Крушельницького 1-37,
- Куниці, 1-12,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Міхновського, 1-63В,
- Болбочана, 1-43,
- Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової,
- Нерубайська, 4-30,
- Нестеренка, 5-26,
- Обривиста,1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського,
- Паркова, 10,10б,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, Проценка, 11,13,19,
- Рачкова, 4-14,
- Романтиків, 25,
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова 1-58,
- Соціальна, 3-24а,
- Тарутинська, 1-13,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Усатівська, 1-37,
- Училищна, 28-47,
- Хавкіна,
- Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четверта, 33Г, 33Б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, Шухевича, 1-14,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. 1-й, 2-й Ключовий,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. 1-й, 2-й Польовий,
- пров. 1-й, 2-й Ювілейний,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Ключовий,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Москіті, 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Новий 1-14,
- пров. Одеський, 3-15,
- пров. Оранжерейний, 1-20,
- пров. Парковий, 1-8а,
- пров. Калнишевського, 1-10,
- пров. Савранський, 5,9,
- пров. Станішевської,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський,
- просп. Князя В. Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тарифи на електроенергію.
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