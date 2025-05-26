Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Аркаса, 47-126,

Героїв Зміїного, 48-131,

Магістральна, 76-112,

Огородня, 101,

Патріотична, 45-120,

Петра Лещенка, 70-93в,

Чумацька,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,

пров. Проточний, 13,15.

Роботи до 17:00.

Французький б-р, 26/1, 26/2,

Авіаційна, 1, 1/5,

Балківська, 35-42,

Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

Бреуса, Весіння, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранітна, 1-26,

Єфимова, 2-49,

Івана та Юрія Лип, 50а,

Люстдорфська дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,

Вадатурського, 4, 6, 66-92,

Мальовнича, 15-22Е,

Могильницької, 2, 4А, 5, 9,

Мармурова, 27-48,

Пішеніна, Поїздна, 5, 5а, 6,

Ріхтера Святослава, 148А,

Руставелі Шота, 23А-53/корп.1, Савельєва, 12-20Б,

Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,

Складська, 2, 2/4,

Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1,2,

О. Тимошенка, 39, 41, 42,

Буковецького, 11-26,

Фунтового, 1-29,

Чорновола, 7,

дорога Фонтанська, 57А, 55, 55А, 57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,

пл. Старосіна, 3, 5, 7, 13,15,15а,

пров. Вознесенський, 1-6, 24,

пров. Герцена, 2-11, 51,

пров. Косовський, 3-8,

пров. Крижанівського, 8А,

пров. Осики, 6,8, 1,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Пасічної Зої, 7/корп.9,8,9,

пров. Полуничний, 25,25а,27,29,

пров. Рекордний, 1-7/корп.1,

пров. Шампанський, 1,

пров. Школярський 1-4,

узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2,1в,8,10,

узвіз Матроський, 13,15,

узвіз Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Дача Ковалевського, 1А,

Золотий Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,

дорога Фонтанська, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,

пров. Амбулаторний, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,

пров. Білякова, 2/10,

пров. Вузький, 5,14б,

пров. В. Змієнка, 1-7,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,

просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садова,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна,

Ананьївська, 1-26а,

Бехтерева, 2-44,

Біляївська, 1-11б,

Велика Садова, 1-52,

Винниченка, 42-59,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 1-14а,

Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Дальня, 1-25В,

Джинестрівська, 5-20,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка, 9, 63-90а,

Капітана Кузнєцова,

3-14, Керченська 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Коровицького Професора, Котляревського, 12б,

О. Кошиця, 1-69,

Кривобалківська, 1-38,

Кругова, 1-36,

Крушельницького 1-37,

Куниці, 1-12,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Міхновського, 1-63В,

Болбочана, 1-43,

Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Нежданової,

Нерубайська, 4-30,

Нестеренка, 5-26,

Обривиста,1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського,

Паркова, 10,10б,

Південна дорога, 1-73,

Похила, Проценка, 11,13,19,

Рачкова, 4-14,

Романтиків, 25,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова 1-58,

Соціальна, 3-24а,

Тарутинська, 1-13,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Усатівська, 1-37,

Училищна, 28-47,

Хавкіна,

Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четверта, 33Г, 33Б,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, Шухевича, 1-14,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й, 2-й Ключовий,

пров. 1-й Пересипський,

пров. 1-й, 2-й Польовий,

пров. 1-й, 2-й Ювілейний,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Ключовий,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Москіті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Новий 1-14,

пров. Одеський, 3-15,

пров. Оранжерейний, 1-20,

пров. Парковий, 1-8а,

пров. Калнишевського, 1-10,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Князя В. Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тарифи на електроенергію.