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Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

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Дата публікації: 26 травня 2025 09:51
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Аркаса, 47-126,
  • Героїв Зміїного, 48-131,
  • Магістральна, 76-112,
  • Огородня, 101,
  • Патріотична, 45-120,
  • Петра Лещенка, 70-93в,
  • Чумацька,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурний,
  • пров. Проточний, 13,15.

Роботи до 17:00.

  • Французький б-р, 26/1, 26/2,
  • Авіаційна, 1, 1/5,
  • Балківська, 35-42,
  • Бойчука, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
  • Бреуса, Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Гранітна, 1-26,
  • Єфимова, 2-49,
  • Івана та Юрія Лип, 50а,
  • Люстдорфська дорога, 13, 13а,15, 2б,4б,4в,
  • Вадатурського, 4, 6, 66-92,
  • Мальовнича, 15-22Е,
  • Могильницької, 2, 4А, 5, 9,
  • Мармурова, 27-48,
  • Пішеніна, Поїздна, 5, 5а, 6,
  • Ріхтера Святослава, 148А,
  • Руставелі Шота, 23А-53/корп.1, Савельєва, 12-20Б,
  • Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,
  • Складська, 2, 2/4,
  • Старицького, 12, 20/1, 20/корп.1,2,
  • О. Тимошенка, 39, 41, 42,
  • Буковецького, 11-26,
  • Фунтового, 1-29,
  • Чорновола, 7,
  • дорога Фонтанська, 57А, 55, 55А,  57, 53, 55/1, 55А/1, 55Г, 55Д, 55Ж,
  • пл. Старосіна, 3, 5, 7, 13,15,15а,
  • пров. Вознесенський, 1-6, 24,
  • пров. Герцена, 2-11, 51,
  • пров. Косовський, 3-8,
  • пров. Крижанівського, 8А,
  • пров. Осики, 6,8, 1,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Пасічної Зої, 7/корп.9,8,9,
  • пров. Полуничний, 25,25а,27,29,
  • пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
  • пров. Шампанський, 1,
  • пров. Школярський 1-4,
  • узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2,1в,8,10,
  • узвіз Матроський, 13,15,
  • узвіз Скиданівський, 7,7а.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Дача Ковалевського, 1А,
  • Золотий Берег, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 9, 9а/корп.5, 21,
  • дорога Фонтанська, 114, 165, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 173, 173/2,
  • пров. Амбулаторний, 2-10, 11/корп.1,2, 11а, 13,  
  • пров. Білякова, 2/10,
  • пров. Вузький, 5,14б,
  • пров. В. Змієнка, 1-7,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34а, 34, 36, 38, 40,
  • просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-я Садова,
  • Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна,
  • Ананьївська, 1-26а,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Біляївська, 1-11б,
  • Велика Садова,  1-52,
  • Винниченка, 42-59,
  • Висока, 1-20,
  • Вітрогонова, 1-14а,
  • Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Дальня, 1-25В,
  • Джинестрівська, 5-20,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка, 9, 63-90а,
  • Капітана Кузнєцова,
  • 3-14, Керченська 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Коровицького Професора, Котляревського, 12б,
  • О. Кошиця, 1-69,
  • Кривобалківська, 1-38,
  • Кругова, 1-36,
  • Крушельницького 1-37,
  • Куниці, 1-12,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Міхновського, 1-63В,
  • Болбочана, 1-43,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової,
  • Нерубайська, 4-30,
  • Нестеренка, 5-26,
  • Обривиста,1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського,
  • Паркова, 10,10б,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, Проценка, 11,13,19,
  • Рачкова, 4-14,
  • Романтиків, 25,
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова 1-58,
  • Соціальна, 3-24а,
  • Тарутинська, 1-13,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Усатівська, 1-37,
  • Училищна, 28-47,
  • Хавкіна,
  • Хуторська, 1-24, 81/1, 93, 94, 94а, 95г,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четверта, 33Г, 33Б,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 74-119,
  • Штильова, Шухевича, 1-14,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. 1-й, 2-й Ключовий,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. 1-й, 2-й Польовий,
  • пров. 1-й, 2-й Ювілейний,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Ключовий,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Москіті, 1-11а,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Новий 1-14,
  • пров. Одеський, 3-15,
  • пров. Оранжерейний, 1-20,
  • пров. Парковий, 1-8а,
  • пров. Калнишевського, 1-10,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • пров. Станішевської,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський,
  • просп. Князя В. Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тарифи на електроенергію.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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