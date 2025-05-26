Новый глава управления развития рынка и защиты прав потребителей одесского горсовета - кто он

Одесский горсовет. Фото: Укринформ

В Одессе назначили нового руководителя управления развития рынка и защиты прав потребителей. Им стал бывший директор центра по предоставлению услуг "Инфоксводоканала" Константин Сафошин.

Об этом сообщили на сайте одесского горсовета.

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Новое назначение

До Константина Сафошина эту должность занимала Ирина Ястремская. Кадровое решение было принято без конкурса. Новоназначенному положена надбавка 50% к зарплате — за выслугу лет и уровень квалификации.

"Учесть, что Сафошин К.Ю. имеет 9 ранг должностного лица местного самоуправления, и установить ему надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268", — говорится в распоряжении городского головы.

Что известно о Константине Сафошине

Ранее Константин Сафошин работал налоговым инспектором. С 2009 года возглавлял региональный филиал Госземкадастра. Впоследствии стал руководителем одного из подразделений Минюста. Последние несколько лет занимал должность директора центра по предоставлению услуг "Инфоксводоканала".

Состояние Сафошина

Согласно декларации за 2024 год, семья Сафошиных владеет двумя квартирами (по 37 кв.м) и жилым домом на 694 кв.м. Кроме того, в собственности супругов три участка (987, 7 и 52 квадратных метра) в Одессе. В Таировской ОТГ у чиновника есть еще один дом, 120 кв.м, а в Турции — квартира на 50 кв.м, оформленная на его жену Викторию. Передвигаются семья на двух автомобилях — BMW X5 и X7.

В прошлом году Сафошин получил почти 900 тыс. грн зарплаты в "Инфоксводоканале" и еще более 1 млн грн — от аренды имущества. Его жена задекларировала предпринимательский доход в 500 тыс. грн и 2 млн грн от продажи недвижимости. В наличности семья хранит 100 тыс. долларов и 15 тыс. евро.

Напомним, недавно мы писали о новом директоре Нацпарка в Одесской области. А также о новой должности руководителя одесского ТЦК.