Издание 1914 года газеты "Рада" с Тарасом Шевченко пытались вывезти из Одесской области в США

Газета "Рада". Фото: Государственная Таможенная служба Украины

На Киевщине таможенники изъяли приложение к киевской газете "Рада" 1914 года и открытку с автопортретом Тараса Шевченко. Историческую печатную реликвию пытались незаконно вывезти из Одессы в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Государственная Таможенная служба Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Одессы в США, киевские таможенники обнаружили ценные исторические артефакты. А именно:

оригинал приложения к украинской ежедневной газете "Рада" от 25 февраля 1914 года, (юбилейный выпуск в честь 100-летия со дня рождения Тараса Шевченко),

почтовую открытку "Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840", напечатанную в 1946 году в Австрии.

Важность и культурную ценность этих изданий подтвердили эксперты Национального музея истории Украины. Обе находки относятся к малотиражной печатной продукции. Для их вывоза за границу необходимо соответствующее свидетельство, которое таможенникам не было предоставлено.

Приложение к газете. Фото: Государственная Таможенная служба Украины

Изъятая ценность. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Что грозит фигурантам

На фигурантов открыли дело по ст. 473 Таможенного кодекса Украины (пересылка через таможенную границу товаров, на вывоз которых необходимы соответствующие документы). Согласно санкции этой статьи, все культурные ценности будут изъяты.

Что известно о газете "Рада"

Газета "Рада" выходила в Киеве в 1906-1914 годах и играла важную роль в культурной и политической жизни украинцев. Ее издавал меценат Евгений Чикаленко, известный как один из менеджеров национального движения того времени. Секретарем издания который вел всю редакционную документацию в 1906-1907 годах был Симон Петлюра.

Напомним, недавно мы писали о попытке дать взятку пограничнику. А также о дельце, который вывозил древесину в страны ЕС.