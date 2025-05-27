На Одещині затримали громадян Молдови, які вивозили ухилянта у відсіку для інструментів

Водій після затримання. Фото: Державна прикордонна служба України

Водії автобусу з Молдови за гроші вивозили ухилянта за кордон у відсіку для інструменту. Однак на Одещині їх затримали прикордонники, чоловікам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними слідства, двоє громадян Республіки Молдова, водії рейсового автобуса, намагались незаконно переправити до Молдови чоловіка призивного віку. Своїх клієнтів ділки підшукували через інтернет-месенджери. Для уникнення перевірки на контрольному посту "Паланка-Маяки-Удобне" зловмисники приховали попутника у відсіку для інструменту та додаткового обладнання. Закордонний трансфер коштував пасажирові 8 тис. доларів США. Однак втікачів було виявлено та затримано разом із перевізниками.

Яке покарання загрожує

Перевізникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу транспортування за кордон раритетного видання газети "Рада". А також про вивезення ухилянтів під виглядом рибалок.