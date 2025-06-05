Помощник судьи в Одесской области требовал деньги за закрытие уголовного производства

Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Помощник судьи в Одесской области требовал деньги с мужчины за закрытие административного дела. Но правоохранители задержали его во время получения средств и открыли производство уже против него.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый требовал от гражданина 41 тыс грн за содействие в закрытии административного производства. Речь шла о деле по управлению транспортным средством без водительского удостоверения. Чиновник уверял, что имеет влияние на судью и может обеспечить принятие решения о прекращении дела в связи с отсутствием события и состава правонарушения. Подозреваемый был задержан "на горячем" во время получения взятки и передачи поддельного постановления. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военных из Николаевской области, которые зарабатывали на СЗЧ. А также об одесситке, которая вербовала женщин в сексуальное рабство.