Знищені російськими дронами ліцей та медична амбулаторія - що робитимуть діти і мешканці району

Пошкоджений ліцей. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час нічної атаки дронами російська армія знищила освітні заклади і медичну амбулаторію мирного селища Вишневе Білгород-Дністровського району. Пошкоджений медичний заклад обслуговував понад 2500 мешканців ОТГ.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зруйнований ліцей

В освітньому закладі, який РФ атакувала цієї ночі, навчався 131 учень. Через обстріл, повернутися у зруйновану будівлю діти 1 вересня не зможуть, тому всіх школярів підвозитимуть до Рибальського ліцею. Питання придбання сучасного та безпечного транспорту вже опрацьовується обласною адміністрацією. Крім того, з нового навчального року буде відкрито додаткові класи, усі педагоги продовжать роботу.

Крім того, при цьому закладі функціонував дитячий садок, який відвідували 16 вихованців, та центр творчості. Гуртки, що діяли на його базі, також будуть перенесені до Рибальського ліцею.

"Ми зробимо все можливе, щоб з 1 вересня освітній процес продовжився у безпечних умовах. Разом із обласною військовою адміністрацією, місцевими органами влади вже працюємо над оцінкою збитків та організацією необхідної допомоги", — написав у соцмережі директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Зруйнований ліцей. Коллаж: Олег Кіпер у соцмережі

Ліцей до і після обстрілу. Коллаж: Олег Кіпер у соцмережі

Ліцей зсередини. Фото: Олександр Лончак у соцмережі

Медична амбулаторія

Пошкоджений медичний заклад обслуговував жителів трьох прилеглих сіл — загалом близько 2 500 осіб. Через його знищення російським дроном, найближчим часом планується відновлення роботи старої амбулаторії у Вишневому, яка діяла до 2019 року.

"Медичне обслуговування населення також здійснюватиметься через фельдшерсько-акушерські пункти. Робочі місця медиків зі знищеної амбулаторії також будуть збережен", — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Медична амбулаторія. Коллаж: Олег Кіпер у соцмережі

Место попадания. Фото: Александр Лончак в соцсети

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний обстріл Одещини дронами. А також про загрозу від російських ракетоносіїв.