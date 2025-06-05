Военные корабли России с ракетами Калибр на дежурстве в Черном и Средиземном морях - ВМС Украины

Корабль РФ открывает огонь. Фото иллюстративное: ТСН

Сегодня, 5 июня, Россия снова вывела на патрулирование в Черное и Средиземное моря ракетоносители с "Калибрами". Однако в Азовской акватории присутствия врага пока не зафиксировано.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 ракетоноситель РФ, который может выпустить до 6 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 3 судна, которые затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 2 корабля, 1 из них направлялся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность в Черном море - является приоритетом для всего мира. А также о новом корабле в средиземноморской эскадре РФ.