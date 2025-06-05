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Ракетоносії РФ знову у Чорному морі — загроза для Одещини

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Дата публікації: 5 червня 2025 11:07
Військові кораблі Росії з ракетами Калібр на чергуванні у Чорному та Середземному морях - ВМС України
Корабель РФ відкриває вогонь. Фото ілюстративне: ТСН

Сьогодні, 5 червня, Росія знову вивела на патрулювання у Чорне та Середземне моря ракетоносії із "Калібрами". Проте в Азовській акваторії присутності ворога наразі не зафіксовано.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває 1 ракетоносій РФ, який може випустити до 6 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовській акваторії присутності ворога не виявлено.

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Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 3 судна, які потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 2 кораблі, 1 з них прямував зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека у Чорному морі — є пріоритетом для всього світу.  А також про новий корабель у середземноморській ескадрі РФ.

Одеса ВМС Чорне море Новини Одеси загроза кораблів
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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