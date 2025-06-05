Уничтоженные российскими дронами лицей и медицинская амбулатория - что будут делать дети и жители района

Поврежденный лицей. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время ночной атаки дронами российская армия уничтожила образовательные учреждения и медицинскую амбулаторию мирного поселка Вишневое Белгород-Днестровского района. Поврежденное медицинское учреждение обслуживало более 2500 жителей ОТГ.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Разрушенный лицей

В образовательном учреждении, которое РФ атаковала этой ночью, учился 131 ребенок. Из-за обстрела, вернуться в разрушенное здание дети 1 сентября не смогут, поэтому всех школьников будут возить в Рыбальский лицей. Вопрос приобретения современного и безопасного транспорта уже прорабатывается областной администрацией. Кроме того, с нового учебного года будут открыты дополнительные классы, поэтому все педагоги продолжат работу.

Также при этом заведении функционировал детский сад, который посещали 16 воспитанников, и центр творчества. Кружки, действовавшие на его базе, тоже будут перенесены в Рыбальский лицей.

"Мы сделаем все возможное, чтобы с 1 сентября образовательный процесс продолжился в безопасных условиях. Вместе с областной военной администрацией, местными органами власти уже работаем над оценкой ущерба и организацией необходимой помощи",— написал в соцсети директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Разрушенный лицей. Коллаж: Олег Кипер в соцсети

Лицей до и после обстрела. Коллаж: Олег Кипер в соцсети

Лицей изнутри. Фото: Александр Лончак в соцсети

Медицинская амбулатория

Поврежденное медицинское учреждение обслуживало жителей трех близлежащих сел — всего около 2 500 человек. Из-за его уничтожения российским дроном, в ближайшее время планируется возобновление работы старой амбулатории в Вишневом, которая действовала до 2019 года.

"Медицинское обслуживание населения также будет осуществляться через фельдшерско-акушерские пункты. Рабочие места медиков из уничтоженной амбулатории также будут сохранены", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Медицинская амбулатория. Коллаж: Олег Кипер в соцсети

Місце влучання. Фото: Олександр Лончак у соцмережі

Напомним, недавно мы писали о ночном обстреле Одесской области дронами. А также об угрозе от российских ракетоносителей.