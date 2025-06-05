Последствия атаки на Одесскую область дронами 5 июня - первые фото

Пожар после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети

Ночью Россия снова осуществила дроновую атаку на Белгород-Днестровский район Одесской области. В результате атаки были повреждены учебные заведения, на местах прилетов вспыхнули пожары.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесская областная прокуратура и ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В результате дронового удара по Белгород-Днестровскому району произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, а также центра творчества детей и молодежи. Кроме того, было частично уничтожено здание лицея. Информации о пострадавших пока нет. Предварительно установлено, что враг применил более 25 БпЛА. Пожары на местах оперативно ликвидировали спасатели.

"От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 19 пожарных, от местных пожарных команд — 5 единиц техники и 14 человек личного состава",— говорится в сообщении ГСЧС.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар пылает. Фото: ГСЧС Одесской области

Место попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Дело открыто

Одесская областная прокуратура открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений), поскольку под ударом оказалась гражданская инфраструтктура. Сейчас правоохранители документируют все последствия ночной атаки.

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Дом без крыши. Фото: Одесская областная прокуратура

Здание изнутри. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые были слышны в Одесской области. А также о том, сколько домов было повреждено дронами в ночь на 3 июня.