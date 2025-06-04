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Новые подробности обстрела Одессы в ночь на 3 июня

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Дата публикации 4 июня 2025 13:19
Сколько домов было повреждено обстрелом в Одессе во время дроновой атаки РФ 3 июня
Поврежденный дом. Фото: ЖКС Одессы

В результате атаки РФ в ночь на 3 июня на Одессу в городе пострадало 20 домов. Сейчас на местах прилетов людям предоставляют консультации по получению материальной помощи.

Об этом сообщается на канале ЖКС Одессы.

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Последствия атаки

В результате предыдущей атаки — в ночь со 2 на 3 июня в двух районах города пострадали 11 многоквартирных и 9 частных домов. Из более 230 поврежденных окон уже закрыто тканями более половины, однако работы еще продолжаются. В оперативные штабы обратился за консультацией по материальной помощи 91 человек.

Дроны РФ за ночь повредили 20 домов в Одессе — детали - фото 1
Закрытые окна. Фото: ЖКС Одессы
Дроны РФ за ночь повредили 20 домов в Одессе — детали - фото 2
Коммунальщики закрывают окно. Фото: ЖКС Одессы

Атака в ночь на 3 июня

В результате атаки по разным адресам вспыхнули пожары, самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. В частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома местных жителей. Ранения различной тяжести получили 5 человек, один из которых был госпитализирован.

Напомним, недавно мы писали об атаке на Одессу в ночь на 4 июня. А также о вчерашнем ударе по Николаевщине ''Кинжалом''.

Одесса ЖКХ обстрелы Новости Одессы окна
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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