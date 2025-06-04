Скільки будинків було пошкоджено обстрілом в Одесі під час дронової атаки РФ 3 червня

Пошкоджений будинок. Фото: ЖКС Одеси

Внаслідок атаки РФ в ніч проти 3 червня на Одесу в місті постраждало 20 будинків. Наразі на місцях прильотів людям надають консультації щодо отримання матеріальної допомоги.

Про це повідомляють на каналі ЖКС Одеси.

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Наслідки атаки

Внаслідок попередньої атаки — у ніч з 2 на 3 червня у двох районах міста постраждали 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків. З понад 230 пошкоджених вікон вже закрито тканиною більш половини, однак роботи ще продовжуються. В оперативні штаби звернулось за консультацією щодо матеріальної допомоги 91 особа.

Закриті вікна. Фото: ЖКС Одеси

Комунлаьники закривають вікно. Фото: ЖКС Одеси

Атака в ніч проти 3 червня

Внаслідок атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки місцевих. Поранення різної тяжкості отримали 5 осіб, одна з яких була ушпиталена.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Одесу в ніч проти 4 червня. А також про вчорашній удар по Миколаївщині ''Кинджалом".