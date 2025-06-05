Наслідки атаки на Одещину дронами 5 червня - перші фото

Наслідки нічної атаки на Одещину — з'явилися перші фото
Вночі Росія знову здійснила дронову атаку на Білгород-Дністровський район Одещини. Внаслідок атаки було пошкоджено заклади освіти, на місцях прильотів спалахнули пожежі.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Внаслідок дронового удару по Білгород-Дністровському району сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини а також центру творчості дітей і молоді. Крім того, була частково знищена будівля ліцею. Інформації щодо постраждалих поки немає. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 25 БпЛА. Пожежі на місцях оперативно ліквідували рятувальники.
"Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 19 вогнеборців, від місцевих пожежних команд — 5 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу",— йдеться у повдіомленні ДСНС.
Справу відкрито
Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів), оскільки під ударом опинилася цивільна інфраструтктура. Наразі правоохоронці документують всі наслідки нічної атаки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які було чутно на Одещині. А також про те, скільки будинків було пошкоджено дронами в ніч проти 3 червня.
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