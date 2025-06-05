Наслідки атаки на Одещину дронами 5 червня - перші фото

Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Вночі Росія знову здійснила дронову атаку на Білгород-Дністровський район Одещини. Внаслідок атаки було пошкоджено заклади освіти, на місцях прильотів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеська обласна прокуратура та ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

Внаслідок дронового удару по Білгород-Дністровському району сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини а також центру творчості дітей і молоді. Крім того, була частково знищена будівля ліцею. Інформації щодо постраждалих поки немає. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 25 БпЛА. Пожежі на місцях оперативно ліквідували рятувальники.

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"Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 19 вогнеборців, від місцевих пожежних команд — 5 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу",— йдеться у повдіомленні ДСНС.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа палає. Фото: ДСНС Одещини

Місце влучання. Фото: ДСНС Одещини

Справу відкрито

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів), оскільки під ударом опинилася цивільна інфраструтктура. Наразі правоохоронці документують всі наслідки нічної атаки.

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Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Будинок без даху. Фото: Одеська обласна прокуратура

Будівля зсередини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які було чутно на Одещині. А також про те, скільки будинків було пошкоджено дронами в ніч проти 3 червня.