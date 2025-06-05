Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Тисяча за фото з вороном у центрі Одеси — скандал із героєм

Тисяча за фото з вороном у центрі Одеси — скандал із героєм

Ua en ru
Дата публікації: 5 червня 2025 15:42
Одесит вимагав з ветерана без ніг 1000 гривень за те. щоб потримати ворона
Чорний ворон. Фото ілюстративне: Новини здорової людини

В Одесі чоловік вимагав 1 000 гривень з ветерана із інвалідністю за те, що дав йому потримати ручного ворона. Молодика навіть не зупинив той факт, що військовий втратив ноги під час бойових дій.

Відео зі скандалом шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Скандал із ветераном

Чоловік підійшов до ветерана війни без ніг на Приморському бульварі в Одесі та запропонував йому потримати ручного ворона на руках. Однак після того, як службовець погодився, власник птаха став вимагати 1000 гривень за таку послугу. Коли військовий здивувався такій ціні та запропонував йому 500 гривень, молодик сказав, що попросив би і 2 тисячі, однак нібито вже і так зробив знижку через відсутність кінцівок.

"Я би попросив і 2 тисячі, але я бачу яка ситуація, тому прошу лише одну. Ти же отримав емоції, а мені нічого не дав. Це ти мене розводиш, а не я вимагаю гроші",— сказав власник птаха ветерану.

Додамо, використання тварин чи птахів у комерційній діяльності взагалі заборонено законодавством України. За такі дії можуть накласти штраф у розмірі від 170 до 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який знущався з собаки. А також про рожевих фламінго, які шукають нові місця гніздування через любителів відпочинку.

 

Одеса птиці ветерани Новини Одеси особа з інвалідністю
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /