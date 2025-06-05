Одесит вимагав з ветерана без ніг 1000 гривень за те. щоб потримати ворона

Чорний ворон. Фото ілюстративне: Новини здорової людини

В Одесі чоловік вимагав 1 000 гривень з ветерана із інвалідністю за те, що дав йому потримати ручного ворона. Молодика навіть не зупинив той факт, що військовий втратив ноги під час бойових дій.

Відео зі скандалом шириться соцмережами.

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Скандал із ветераном

Чоловік підійшов до ветерана війни без ніг на Приморському бульварі в Одесі та запропонував йому потримати ручного ворона на руках. Однак після того, як службовець погодився, власник птаха став вимагати 1000 гривень за таку послугу. Коли військовий здивувався такій ціні та запропонував йому 500 гривень, молодик сказав, що попросив би і 2 тисячі, однак нібито вже і так зробив знижку через відсутність кінцівок.

"Я би попросив і 2 тисячі, але я бачу яка ситуація, тому прошу лише одну. Ти же отримав емоції, а мені нічого не дав. Це ти мене розводиш, а не я вимагаю гроші",— сказав власник птаха ветерану.

Додамо, використання тварин чи птахів у комерційній діяльності взагалі заборонено законодавством України. За такі дії можуть накласти штраф у розмірі від 170 до 850 гривень.

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