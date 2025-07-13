Скаты-хвостоколы в Черном море в Одесской области - что надо знать

Скат-хвостокол в Черном море. Фото иллюстративное: pixabay

В Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте. Экологи призывают отдыхающих быть внимательными: скат не нападает первым, но может нанести болезненный удар, если почувствует угрозу.

Об этом сообщили на странице Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Facebook.

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Скаты-хвостоколки в Черном море

Экологи говорят об активности морских котов — именно так называют скатов-хвостоколов (Dasyatis pastinaca), которые обитают в Черном море. Эти рыбы прячутся в песке у берега и могут быть опасными для людей.

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Свое название "морской кот" они получили за манеру охоты: тихо лежат на дне, затаившись, а затем стремительно бросаются на добычу. Другое название — хвостокол — происходит от строения хвоста: он заканчивается острым зазубренным шипом, которым скат защищается. Если случайно наступить на него, животное может ужалить, и это будет очень больно. Известны случаи, когда такие ранения требовали медицинской помощи.

Как выглядят скаты

Скаты обычно миролюбивы и не приближаются к местам скопления людей. Но именно сейчас они активно выходят на мелководье - охотятся на крабов, креветок и мелкую рыбу. Они хорошо маскируются в песке, имеют тело в форме ромба, длинный хвост и глаза, похожие на фасолины. Средняя длина ската — от 80 см до 2,5 метров, вес — до 22 кг.

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Экологи призывают быть осторожными во время купания, особенно утром или после шторма, когда скаты могут прятаться у берега. Если видите необычное "пятно" на дне — лучше обойти стороной. Не стоит трогать их руками или пытаться поймать.

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Также мы писали, что Куяльницкий лиман превратился в розово-малиновое чудо.