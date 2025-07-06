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Головна Одеса На Одещині лиман зацвів рожевим — вражаючі фото

На Одещині лиман зацвів рожевим — вражаючі фото

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:52
Рожевий Куяльницький лиман: причини та сезонність
Куяльницький лиман зацвів рожевим. Фото: Гержик І. та Кошелев О.

Щоліта Куяльницький лиман перетворюється на рожево-малинове диво. Усе через "цвітіння" води — справжній природний феномен, що виникає завдяки унікальним водоростям і бактеріям. Екологи кажуть, що це не лише красиво, а й корисно для екосистеми.

Світлини цвітіння лиману показали на офіційній сторінці в Facebook Національного природного парку "Куяльницький".

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Допис Національного природного парку "Куяльницький". Фото: скриншот з Facebook

Цвітіння лиману на Одещині

Фахівці кажуть, що з настанням липневої спеки Куяльницький лиман щороку змінює свій колір. Вода стає рожевою, малиновою або навіть пурпурною. Це виглядає казково, але за яскравими барвами стоїть наукове пояснення.

"Це сезонне явище виникає через бурхливий розвиток одноклітинних планктонних водоростей Dunaliella salina, які живуть у товщі води", — кажуть екологи.

На Одещині зацвів рожевим лиман — вражаючі фото - фото 2
Вода у лимані стала рожевою. Фото: Гержик І. та Кошелев О.

За їхніми словами, у нормальних умовах ці водорості зелені, але коли температура зростає, а солоність стає критично високою, вони починають активно виробляти бета-каротин, той самий пігмент, що надає колір моркві. Саме завдяки йому вода набуває характерного рожевого відтінку.

На Одещині зацвів рожевим лиман — вражаючі фото - фото 3
Куяльницький лиман на Одещині. Фото: Гержик І. та Кошелев О.

Вода рожевіє і через бактерії

Та не лише водорості відповідальні за перетворення лиману. Екологи кажуть, що у цьому процесі беруть участь ще й галобактерії — мікроорганізми, які також люблять екстремальні умови. Вони мають унікальний пігмент — бактеріородопсин. Він допомагає бактеріям "ловити" світло для отримання енергії. Внаслідок цього вода стає ще насиченішою за кольором: від рожевого до малиново-червоного.

"Завдяки бета-каротину та бактеріородопсину, Куяльницький лиман набуває рожевих, червоних або пурпурних відтінків, особливо в спекотну та посушливу погоду", — пишуть фахівці. 

Водорості Dunaliella salina не лише фарбують воду, а й роблять її корисною. У процесі свого розвитку вони насичують мулові відкладення цінними біоактивними речовинами. Саме тому лікувальні грязі Куяльницького лиману так цінуються в медицині.

На Одещині зацвів рожевим лиман — вражаючі фото - фото 4
Сіль в лимані на Одещині. Фото: Гержик І. та Кошелев О.

Нагадаємо, озеро Катлабух, що живить понад 30 аграрних підприємств півдня Одещини, опинилось на межі висихання. Також ми писали, що у Чорному морі з’явилася нова небезпечна риба.

Одеса природа Одеська область Новини Одеси екологія морські водорості
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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