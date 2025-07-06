Розовый Куяльницкий лиман: причины и сезонность

Куяльницкий лиман зацвел розовым. Фото: Гержик И. и Кошелев О.

Каждое лето Куяльницкий лиман превращается в розово-малиновое чудо. Все из-за "цветения" воды, которое возникает благодаря уникальным водорослям и бактериям. Экологи говорят, что это не только красиво, но и полезно для экосистемы.

Фотографии цветения лимана показали на официальной странице в Facebook Национального природного парка "Куяльницкий".

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Цветение лимана в Одесской области

Специалисты говорят, что с наступлением июльской жары Куяльницкий лиман ежегодно меняет свой цвет. Вода становится розовой, малиновой или даже пурпурной. Это выглядит сказочно, но за яркими красками стоит научное объяснение.

"Это сезонное явление возникает из-за бурного развития одноклеточных планктонных водорослей Dunaliella salina, которые живут в толще воды", — говорят экологи.

Вода в лимане стала розовой. Фото: Гержик И. и Кошелев А.

По их словам, в нормальных условиях эти водоросли зеленые, но когда температура растет, а соленость становится критически высокой, они начинают активно производить бета-каротин, тот самый пигмент, который придает цвет моркови. Именно благодаря ему вода приобретает характерный розовый оттенок.

Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото: Гержик И. и Кошелев А.

Вода розовеет и из-за бактерий

Но не только водоросли ответственны за преобразование лимана. Экологи говорят, что в этом процессе участвуют еще и галобактерии — микроорганизмы, которые также любят экстремальные условия. Они имеют уникальный пигмент — бактериородопсин. Он помогает бактериям "ловить" свет для получения энергии. В результате вода становится еще более насыщенной по цвету: от розового до малиново-красного.

"Благодаря бета-каротину и бактериородопсину, Куяльницкий лиман приобретает розовые, красные или пурпурные оттенки, особенно в жаркую и засушливую погоду", — пишут специалисты.

Водоросли Dunaliella salina не только окрашивают воду, но и делают ее полезной. В процессе своего развития они насыщают иловые отложения ценными биоактивными веществами. Именно поэтому лечебные грязи Куяльницкого лимана так ценятся в медицине.

Соль в лимане в Одесской области. Фото: Гержик И. и Кошелев А.

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